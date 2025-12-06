La Sole le pasó factura a Pergolini en vivo: “Alguna vez te sufrí”

Durante su visita al programa Otro día perdido, Soledad Pastorutti protagonizó un momento picante al rememorar sus inicios y, de paso, pasarle una factura amistosa a Mario Pergolini.

La cantante antes de entrar en tema, reflexionó sobre cómo cambiaron las oportunidades para los artistas de la “nueva generación de la música”. “Hoy los chicos tienen un talento impresionante y cuentan con chances que nosotros no teníamos”, aseguró.

Soledad Pastorutti sorprendió a Pergolini con una vieja factura: “Con ese pelo rockero, yo te sufrí”

Pastorutti explicó que, en sus inicios, era más dificil abrirse camino entre el público. “Nosotros teníamos que ser insolentes, porque para ocupar un lugar te pedían que esperaras, que te lo ganaras. A mí me pasó mucho, especialmente en el folclore”, dijo.

Pergolini intentó quitarle dramatismo recordando con humor su supuesta actitud dócil de aquella época “Yo igual era medio sumiso”. La Sole no dejó pasar la oportunidad y lanzó, entre risas: “Con ese pelo largo, rockero… yo te sufrí, Mario, alguna vez”.

Sin embargó, Pastorutti intentó bajar la tensión y lanzó: “Siempre te admiré un montón”. Pergolini intentó devolver el elogio, pero la cantante lo frenó en seco: “No hace falta que digas lo mismo”. Aun así, el conductor reafirmó el cariño hacia la artista: “Acá invitamos solo a gente que queremos invitar. Si estás acá, es porque te admiramos. ¿Te hice algo? ¿Dije una cosita?”.

La Sole evitó entrar en detalles y no dio mayor explicación sobre lo sucedido en aquellos tiempos: “En aquella época, imaginate, yo era un personaje…”

Finalmente, Pastorutti cerró el momento con un mensaje afectuoso. “Te quiero y te respeto. Me encanta lo que estás haciendo”, afirmó.