La Voz Argentina | Lali se sinceró y apuntó contra las participantes tras una batalla: “se sentía mal” 

La Batalla entre Ámbar Carrizzo y Clara Tapia del Team Miranda! en La Voz Argentina causó decepción en los coaches por las altas expectativas que habían dejado las participantes en sus respectivas audiciones a ciegas.

Las participantes interpretaron “Dueles”, de Jesse & Joy, y mientras Ale Sergi y Juliana Gattas todavía deliberaban qué hacer con ellas, Lali Espósito inició una devolución tan contundente como honesta.

La tajante devolución de Lali Espósito a un dúo en la Voz Argentina

“Para serles sincera no se sintió tan bien”, expresó la estrella pop. “Clara, ¿vos estabas nerviosa? Te sentí achicada y no te sentí disfrutando. Creo que Ámbar fluyó mucho más en ese sentido. Hubo cosas complicadas y la vi buscando más. Vos arrancaste corrida en la afinación y no te vi luchar”, continuó Lali.

“Cuando cantaban juntas se sentía mal, obviamente. A veces una y a veces la otra no estaba afinada. Con todo respeto, tenemos que decirle la verdad. No pude disfrutar la canción y siento que ustedes estaban tensas”, sostuvo Espósito, que finalmente declaró que prefirió la actuación de Ámbar por sobre la de Clara.

¿Qué dijeron Luck Ra y Soledad?

Luck Ra fue más leve. “Estuvo bien pero me hubiese gustado que lo sintieran un poco más”, opinó el cordobés antes de que Soledad Pastorutti siguiera con severidad. “No me pareció una buena batalla y creo que hay mucho por trabajar. Las dos estuvieron incómodas”, consignó la folclorista, que al igual que Lali se inclinó por Ámbar.

Juliana reparó en los nervios que pueden tener los participantes de La Voz Argentina 2025, y cómo estos inciden en las decisiones que deben tomar con su instrumento. “Estaba nerviosa, es verdad. No conocía la canción y fue algo nuevo, adaptarme en esta aventura. Con Clara la fuimos ensamblando y nos sorprendió llegar acá. El desarrollo fue feo, sucio y no representó lo que habíamos hecho antes”, comentó Ámbar.

Clara coincidió con su compañera. “Estuvimos nerviosas y todos nos han dicho que en la parte de dúo sonábamos lindo”, indicó refiriéndose a los ensayos

El dúo Miranda! finalmente tomó la palabra para comunicar quién seguía en competencia. “Esperábamos más de las dos, sinceramente. Por lo que hicieron en sus audiciones. Se sintió frío. La realidad es que tomamos una decisión y lo hacemos con alegría porque nos encantó trabajar con las dos”, expresó Ale. “Vimos un chiquitín más de soltura y disfrute en Ámbar”, reveló Juliana.

La entrerriana les pidió perdón “a mamá y papá” (Ale y Juliana) por el paso en falso de la Batalla y prometió trabajar duro de cara a los Knockouts de La Voz Argentina 2025.