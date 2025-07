Agustina Ortiz de Neuquén tuvo su batalla frente a la joven de Palermo en La Voz Argentina 

Agustina Ortiz, oriunda de San Martín de los Andes, se presentó en una intensa batalla en La Voz Argentina frente a la joven promesa de Palermo, Lola Kajt, de apenas 18 años. Juntas interpretaron Beautiful Things, la reconocida canción de Benson Boone, y deslumbraron al público, como también al jurado con su versión.

Así fue la presentación de Agustina Ortiz de Neuquén, en la batalla de La Voz Argentina

Explosión de talento con Lola Kajt y Agustina Ortíz en el Team Lali 🔥 Lali apostó por Lola, pero ambas se robaron aplausos



“Saliste a batallar, mostraste tus garras”, le dijeron a Agustina tras su interpretación, marcando la diferencia frente a la actitud más retraída de Lola. Sin embargo, Lali Espósito, coach de ambas, finalmente se inclinó por la joven de Palermo.

Antes de despedirse del certamen, Agustina expresó su gratitud: “Me gustaría quedarme porque tengo mucho por aprender, pero de todas formas ya gané”, dijo emocionada.

Agustina Ortiz, la cantante de Neuquén que se sumó al team Lali Espósito en La Voz Argentina

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Agustina confesó: “Es la primera vez en mi vida que hago un casting”. La neuquina relató que hasta ahora su carrera musical se desarrolló en pequeños bares y restaurantes de su ciudad. “Canto desde siempre, pero en lugares chiquitos, tengo un ciclo de jazz en un restaurante muy íntimo. Nunca había tenido tanta exposición”, contó sobre sus comienzos.

Fue su primera aparición televisiva: “Nunca fui consumidora de televisión, era todo muy nuevo para mí. Me sentía en una película”, expresó entre risas. A pesar de los elogios de Soledad Pastorutti y del dúo Miranda!, eligió a Lali Espósito como coach: “Estaba entre Lali y Miranda. La Sole es una artistaza, pero no es tan mi estilo. Sentí que Lali estaba muy presente, cantó conmigo, me alentó. Fue una energía hermosa”.

Su paso por el programa dejó en claro que el talento patagónico sigue conquistando escenarios cada vez más grandes.