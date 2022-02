Lali agregó a Messi a «mejores amigos» y le pidió disculpas por una historia «bizarra»

Lali Espósito contó que sumó a Lionel Messi a su lista de «mejores amigos» de Instagram y le pidió disculpas al crack rosarino por los contenidos que suele subir.

“Me pasó algo tremendo, que para mi es un poco fuerte”, comenzó Lali en una entrevista que brindó al programa El Hormiguero, de Antenta 3, en España.

“Tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ‘¿qué le pasa a esta loca?’, porque estoy un poco loca”, agregó.

Lali teniendo en mejores amigos de Instagram a Leo Messi somos todos. pic.twitter.com/dgqga0DJ6H — Real Time 📈 (@RealTimeRating) February 9, 2022

En ese contexto, la artista narró que subió una historia “bizarra” bromeando con un amigo suyo y, al compartirla, notó que la había visto Messi. “Me dio un poco de cosa que Lio vea mi cara social, ahí con mis amigos, gritando. No iba en pedo, pero parece que voy en pedo todo el rato”, dijo entra risas.

“Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, cerró.