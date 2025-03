Lali Espósito fue la invitada especial para el comienzo de Gelatina, el canal de streaming donde trabaja su pareja Pedro Rosemblat. En la entrevista, Lali rompió el silencio luego del escándalo que ocurrió con Eial Moldavsky en Olga luego de que revelara detalles íntimo de lo que habría sido su relación con ella.

Lali Espósito reflexionó tras el escándalo con Eial Moldavsky: «Cuando uno comete un error…”

Si bien en su pedido de disculpas tras el repudio de los espectadores negó que estuviera relacionado con la cantante, su propio compañero Homero Pettinato y el líder del canal Migue Granados dieron a entender lo contrario. Este último, incluso, entendiendo el enojo de quien terminó siendo víctima.

Por esa razón, en la entrevista que le hizo su novio Pedro Rosemblat para Gelatina, la actriz hizo un particular análisis donde ponía en duda que el pedido de perdón del hijo de Roberto Moldavsky sea sincero, aunque sin mencionarlo directamente: «Cuando alguien comete un error, esta cosa de la cancelación y de señalar ese error, lo hacemos desde el yo virtual, como si no cometiéramos errores».

Entonces, concluyó: «No estoy justificando los errores, estoy diciendo que, cuando uno comete un error y pide perdón, preguntarse si el que pide perdón es el yo virtual que sufre el ataque o estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal«.

Lali cerró la reflexión con una pregunta retórica: «Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Yo que clase de persona pública quiero ser, pero sobre todo, que clase de persona quiero ser?.

Qué dijo Pedro Rosemblat de Eial Moldavsky sobre los dichos contra Lali Espósito

“No sé si es un tema que requiere explicación pública. Hay que dejar pasar un poco de agua”, expresó Rosemblat, dejando entrever que prefiere no alimentar la controversia de inmediato. “Hablaré cuando corresponda”, agregó, manteniendo cierta cautela sobre el asunto.

El conductor de Gelatina también apuntó contra las disculpas tardías de Moldavsky: “Si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandaste una cagada, me da la sensación de que querés enmendar no el error, sino la puteada en Twitter”. Para Rosemblat, la clave está en “endurecer el cuero” y aceptar las críticas en redes sociales sin dramatizar: “Hay que bancársela, no pasa nada si putean en Twitter”.