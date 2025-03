Lali Espósito en Galatina con Pedro Rosemblat: el beso, su relación con las redes y qué dijo de Javier Milei

Lali Espósito estuvo en Industria Nacional, el programa que conduce su novio Pedro Rosemblat en Galatina. Al entrar al remodelado estudio, besó a su pareja, pero llamativamente recibió un reclamo en vivo.

“Nunca saludé a un conductor con un beso en la boca”, dijo Lali. Sin embargo, recibió un inesperado reclamo de parte de «Pepe». “A chequear que nunca saludaste a un conductor con un beso en la boca. Habría que revisar el archivo, Mariana”, dijo el conductor de manera irónica.

“¿Qué tal Mariana, cómo estás?“, dijo Rosemblat. ”Hola mi amor, ¿me vas a decir Mariana? ¿Lali? ¿Cuál es tu decisión? ¿La tomaste?“, bromeó la actriz. “Estás muy linda Mariana. La verdad que va a ser muy difícil para mí entrevistarte hoy”, agregó Pedro, antes de comenzar la charla íntima.

La entrevista de Pedro Rosemblat a Lali Espósito en Gelatina

«Lo que se ve como una gran valentía es un miedo al vacío con el que coquetee muchas veces», confesó Lali Espósito en la entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina. Acto seguido, si bien no habló concretamente de los dichos de Eial Moldavsky en Olga, sí habló de su relación con las redes sociales y su «miedo a la pesona del medio entre mi yo real y mi yo virtual».

«La epoca te invita a olvidarte de tu persona. Me hace única mi persona y mis errores. Me mantiene feliz la cercanía con una misma», reveló Lali y recomendó «no dejar entrar el ruido» en uno mismo.

En cuánto a la presencia argentina en sus temas, destacó: «Soy una mujer argentina. Siento orgullo de mi país. El próximo disco está atravesado por nuestra cultura».

«Estamos invitados a bastardear, pero deberíamos estar más orgullosos. En este época se invita mucho a odiar, pero me pasa lo contrario», explicó. «Me parece poco empática la ostentación», continuó, al ser consultada por su estilo de vida.

En otro tramo de la charla tuvo una mención especial a Dillom, el artista que semanas atrás estuvo en la Fiesta de la Manzana en Roca. «Sabe las cosas que le hace bien o mal. Es inteligente emocionalmente, es muy inteligente y sincero. No está maquillado. Conecto mucho con él. Lo quiero mucho», dijo Lali del trapero.

Lali Espósito y el recordado mensaje contra Javier Milei

Por último, Lali Espósito se refirió a su relación con la comunidad LGBT y Pedro Rosemblat le recordó aquel «Qué peligroso, qué triste», tuit luego de las PASO 2023 en el que advertía por las actitudes del Presidente Javier Milei.

«Siempre voy a abrazar esa lucha. Me parece una vergüenza lo que se dice de la comunidad. Estoy conectada con esa empatía», dijo al respecto.

Finalmente, del aquel recordado mensaje en la red social X, señaló: «No pensé que iba a tener esa repercusión. Se armó un lindo quilombo. Es evidente que represento todo lo que en algún punto detestan».

«El presidente siempre se expresó de manera chot… conmigo y Maria Becerra. Parte de lo que jode es que sea una mina que se expresa. No necesito bastardear. Me banco la bardeada sin problema porque siempre fui respetuosa, nadie me va a sacar el derecho a opinar», cerró la artista. Como no podía ser de otra manera, la entrevista terminó con un apasionado beso entre Lali y Pedro.