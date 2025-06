Lali Espósito responde a las críticas por supuestas cirugías: «No me hago nada en la cara»

Tras sus multitudinarios shows en Vélez, Lali Espósito volvió a estar en el centro de la polémica. Sin embargo, esta vez las críticas no apuntaron a su ideología política, sino a sus supuestas cirugías estéticas. Cansada de los comentarios, la cantante reaccionó y salió a aclarar la situación.

Lali Espósito y la presión estética: “Piensan que tenemos que operarnos para gustarnos”

Según lo publicado por el portal PrimiciasYa, todo comenzó cuando varios usuarios de X (ex Twitter) cuestionaron con dureza el aspecto de su rostro. Uno de los mensajes más resonantes decía:

“La amo, pero no le entra una jeringa más de bótox en la frente. Eso de hacerse la desentendida ya no va. Queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo.”

Este tipo de comentarios motivaron la respuesta de Espósito, quien no dudó en defenderse. La jurado de la próxima edición de La Voz Argentina (Telefe) respondió con firmeza:

“No me hago nada en la cara. Uso cosas no invasivas y cuido bastante mi piel con productos que están bárbaros. Y cada quien es libre de hacerse lo que quiera, así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones. No es una crítica a quienes lo hacen, para nada. Es una crítica a quienes consideran que existe un tipo de belleza que hay que copiar. Y es una opinión sobre las presiones que enfrentamos nosotras al envejecer.”

Pero ese no fue el único comentario que recibió. Lali también respondió, de forma más escueta, a otros usuarios. Ante un mensaje que afirmaba: “Tiene varias jeringas por toda la cara, y ni hablar de la boca”, la intérprete de Disciplina retrucó con ironía:

“Esta la tengo de nacimiento, bebé 😘”

Por último, frente a un tuit irónico que insinuaba que, tras someterse a múltiples cirugías para “verse linda”, ahora le resultaba fácil decir que se acepta tal como es, Lali contestó con serenidad:

“Pues ninguna. A esto me refiero. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta. Pues no. En fin.”