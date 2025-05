Lali Espósito respaldó a Ricardo Darín: «importa más el Garrahan y estamos hablando de unas empanadas»

El actor Ricardo Darín quedó en el centro de la polémica tras visitar el programa de Mirtha Legrand, donde criticó al gobierno asegurando que una docena de empanadas cuesta 48.000 pesos. La frase causó revuelo y muchos criticaron al intérprete del Eternauta. Por su parte, Lali Espósito, quien también sufrió de muchos comentarios negativos por criticar al presidente, defendió al artista asegurando que «hay cosas que importan mucho más».

Lali dijo que Ricardo Darín "fue clarísimo", lamentó que "la época actual sea cínica y muy tuitera" y sostuvo: "Es difícil un ida y vuelta con un presidente que llama mandriles a quienes no opinan como él". pic.twitter.com/o0pue4yTDI — Corta (@somoscorta) May 31, 2025

Lali sobre el escándalo con Ricardo Darín y las empanadas: «Hay una cancelación constante, esta es una época insoportable»

La reconocida cantante Lali Espósito asistió a la nueva obra de Moria Casán, «Cuestión de género» que se estrenó el pasado viernes en el Teatro Metropolitan. Allí, la artista del momento habló con la prensa sobre el escándalo que desató Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand.

“Me resulta bizarro, es clarísimo lo que quiso decir, estamos en una época corta, chata en las conversaciones. Tan en lo poco importante», comenzó diciendo Lali ante la presencia de varios noteros. Luego, comparó la situación de Ricardo con la ola de «hate» que recibió tras sus críticas al presidente.

«Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano que pago algo caro y lo vamos a saltar a matar porque esta buenísimo pegarle a Darín en este momento, porque es el foco del momento, yo lo he sido en otro momento”, dijo la cantante.

“Creo que hay cosas que importan mucho más, Garrahan por tirar algo, sin embargo estamos hablando de una empanada. Hay una cancelación constante, es una época insoportable, cínica, con cero profundidad, esta todo muy tuitero», expresó.

«Me parece mal que alguien no pueda opinar, que te encanta Milei o no te encanta Milei o lo que sea que quieras opinar, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña total«, dijo la intérprete. Luego, mostró su apoyo al actor de Nueves Reinas: «Darín sabe todo y se nota cuando habla. Me solidarizo con él y con todos los que reciben ese nivel de hate«.

«Todos deberíamos hablar con el presidente o sentir que nuestro presidente nos representa aunque no estés de acuerdo con sus políticas. Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que llama mandriles a quienes no opinan como él. Te sentís raro, yo vivo en este país, es donde aporto, de donde soy. Es raro no sentirse representado, no hablo de partidos políticos», opinó sobre Milei.

Por último, reflexionó: “Nosotros cumplimos con el rol del artista, el artista siempre tuvo incidencia en lo cultural. Es generador de opinión un artista. Siempre me siento libre de decir lo que pienso, creo ser respetuosa. Creo que Ricardo igual, somos artistas, hacemos piezas para la cultura”.