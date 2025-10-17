Lali llega a Neuquén: habrá una colecta de alimentos previo al show en el Ruca Che, cómo colaborar

La artista pop Lali Esposito llega a Neuquén con su gira «No vayas a atender cuando el demonio llama». Este sábado se estará presentando en el Ruca Che y previo al gran show habrá una colecta de alimentos no perecederos que se destinará a espacios sociocomunitarios. Te contamos los detalles.

El show de Lali en el Ruca Che tendrá su apertura de puertas a las 20, pero previo al recital, se organizará una colecta de alimentos no perecederos. Se trata de la compaña solidaria «Ningún pibe con hambre» que acompaña la artista».

Según detallaron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) los fanáticos que vayan al concierto podrán dejar su donación a partir de las 16. Entre la lista de productos que recibirán se encuentran: aceite, fideos, legumbres, leche en polvo, yerba mate, arroz y azúcar. Los mismos serán destinados a «asistir a nueve espacios sociocomunitarios en la provincia».

Durante su gira, la artista ya impulsó este tipo de colectas. Semanas atrás, en su seguidilla de shows en el Estadio Vélez se recolectaron más de dos toneladas de alimentos.

Lali Esposito en Neuquén: todo lo que necesitas saber sobre su show agotado este sábado

La icónica diva del pop revolucionó la escena con su sexto álbum, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”. El lanzamiento desató la adrenalina de sus fans, tanto a nivel nacional como internacional, quienes esperan impacientes verla en vivo.

Según detallaron desde la organización, las puertas del estadio se abrirán a las 20.00, pero se espera que el show inicie cerca de las 21.00.

Las entradas, que tenían un costo de $75.000, ya están agotadas.

Para ingresar al Estadio Ruca Che se habilitarán las puertas ubicadas sobre la calle Antártida Argentina. Desde allí, cada fanático podrá optar por disfrutar del show desde la zona del campo o de las gradas, ya que las entradas no están diferencias.