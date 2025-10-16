Todo listo para Lali en Neuquén: horarios y lo que debes saber para no perderte el show

Este fin de semana el Ruca Che vibrará al ritmo de los hits de Lali Esposito. La artista presenta su gira «No vayas a atender cuando el demonio llama» en Neuquén y las entradas ya están agotadas. Diario RÍO NEGRO te cuenta todo lo que necesitas saber para disfrutar a pleno este sábado 18 de octubre.

Lali Esposito en Neuquén: todo lo que necesitas saber sobre su show agotado este sábado

La icónica diva del pop revolucionó la escena con su sexto álbum, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”. El lanzamiento desató la adrenalina de sus fans, tanto a nivel nacional como internacional, quienes esperan impacientes verla en vivo.

Con cantos, gritos y una emoción palpable, el show comenzó tras un breve apagón. Durante casi tres horas, el espectáculo disparó fuertes emociones, confirmando la afirmación de miles de fans: un recital de Lali es una experiencia única.

A qué hora abren las puertas: los detalles del inicio del show

Este sábado Lali hará vibrar el Ruca Che este sábado 18 de octubre. Según detallaron desde la organización, las puertas del estadio se abrirán a las 20.00, pero se espera que el show inicie cerca de las 21.00.

Las entradas, que tenían un costo de $75.000, ya están agotadas.

Para ingresar al Estadio Ruca Che se habilitarán las puertas ubicadas sobre la calle Antártida Argentina. Desde allí, cada fanático podrá optar por disfrutar del show desde la zona del campo o de las gradas, ya que las entradas no están diferencias.

Además, se espera que haya un sector con venta de merchandising oficial en la zona trasera del campo, a la izquierda del ingreso principal. El show tiene una duración aproximada de 1.30 horas.