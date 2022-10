Lali suspendió el show de «Disciplina Tour» en Neuquén: qué hacer con las entradas

La cantante Lali Espósito anunció, este miércoles, que suspendió y reprogramó sus fechas en el sur del país, porque atraviesa un cuadro gripal que le impide realizar las actuaciones en Neuquén y Chubut. A través de redes sociales, ella misma destacó que tiene indicación médica de reposo.

En sus historias de Instagram, la artista señaló que la fecha de Neuquén capital será reprogramada para el próximo sábado 6 de noviembre, mientras que el compromiso en Trelew será movido para el lunes 8 de noviembre.

Lali explicó que está con un cuadro gripal «muy heavy», que tiene algo de fiebre y una tos recurrente. «Por recomendación del médico, y los estudios que me hice, me piden que haga reposo este fin de semana» indicó al respecto.

En cuanto a la reprogramación de las presentaciones, la artista sostuvo que «hemos trabajado con todo el equipo para encontrar una fecha cerca. Les pido mil disculpas por no poder cumplir. Pensé que iba a poder recuperarme, pero no. No puedo hacer este show a medias y tampoco se lo merecen» agregó.

Qué pasa con las entradas del «Disciplina Tour» en Neuquén

Las entradas para el «Disciplina Tour» habían sido puestas a la venta en septiembre pasado, cuando Lali anunció en sus redes sociales que iba a estar con la gira en la Patagonia. Los tickets podían adquirirse a través de la web Tu Entrada o en la boletería de Ministro González 40, a pocas cuadras del monumento.

Según explicó la cantante, los boletos ya adquiridos «valen igual. Van con las mismas entradas» al Ruca Che, lo que permitirá el acceso al espectáculo.

En caso de no poder asistir, «les van a reintegrar el dinero de la entrada» aseguró Lali. Si esa es la situación, se puede contactar con la firma en info@tuentrada.com y en el asunto poner: Número de orden (se encuentra en el recibo de compra) + show (Nombre del evento) o acercarse a la boletería.

Se estima que quienes compraron las entradas de manera virtual recibirán el ticket a través del correo electrónico establecido en la página, y estarán disponibles para su impresión desde 48 horas antes del show por protocolo y seguridad.