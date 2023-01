«Las selfies me salen movidas»: Rodríguez Larreta contó la afección que padece

Horacio Rodríguez Larreta contó que padece un «temblor esencial». Dijo que se lo diagnosticaron a los 5 años y es una condición que le afecta el pulso.

«Nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto», contó en su red social Twitter.

«Tomo agua con las dos manos, pierdo al yenga y las selfies me salen movidas«, reveló el jefe de Gobierno porteño y adjuntó una imagen que se burlaba por beber agua sosteniendo la botella con ambas manos.

«Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos», agregó el dirigente.

«Como se trata de una condición que no mejora ni empeora, a medida que fui creciendo fui aprendiendo a convivir con esto. Y como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida», siguió en un hilo de Twitter publicado este mediodía.

«Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso- añadió Larreta en la red social- Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención»

«Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo«, concluyó el jefe de Gobierno porteño.

Rodríguez Larreta recordó al fiscal Alberto Nisman

«A 8 años, la muerte del fiscal Nisman sigue impune. Asesinaron a un fiscal de Estado y lo único que hubo por parte de este gobierno fue un manoseo perverso queriendo ensuciar a él y a su entorno», señaló Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del representante del Ministerio Público.

«Exigimos que se sepa la verdad. Abrazo a su familia», cerró.