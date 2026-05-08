Cristina Pérez pidió que Manuel Adorni explique el origen de los fondos: «El que avisa no traiciona»

La periodista Cristina Pérez reclamó públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados en sus viajes al exterior, en el marco de las investigaciones judiciales que analizan su patrimonio.

Durante su editorial en Radio Rivadavia, la conductora sostuvo que quienes confiaron en el funcionario “se sienten traicionados” y remarcó la necesidad de que aclare su situación.

El cruce se originó luego de una entrevista que Adorni brindó en el canal de YouTube del periodista Alejandro Fantino, donde cuestionó —sin nombrarla— a una conductora que se había “horrorizado” por uno de sus viajes. Sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia directa a Pérez, quien respondió de manera explícita en su programa.

“Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes… Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, expresó Adorni.

El eje de la controversia gira en torno a las investigaciones que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan el patrimonio del funcionario y los gastos vinculados a viajes al exterior, entre ellos uno a Aruba.

En su descargo, Pérez defendió su labor periodística y aseguró que desde el inicio del caso le pidió explicaciones al funcionario tanto en privado como en público. “Tengo la tranquilidad de haberle dicho lo mismo en ambos ámbitos: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza”, afirmó.

Además, la periodista recordó que transparentó su vínculo personal con Adorni, con quien compartió años de trabajo en la radio, aunque aclaró que su rol actual es estrictamente profesional. “Aclaré mi amistad, pero también advertí que mi rol es el del periodista mientras él es un funcionario. El que avisa no traiciona”, concluyó.

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio: “No hablo porque no puedo hacerlo”

En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio y explicó por qué evita referirse públicamente a su situación patrimonial. “No hablo porque no puedo hacerlo, porque no quiero interpelar a la Justicia”, afirmó durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura Streaming.

El funcionario sostuvo que su decisión responde a una estrategia de respeto institucional: “Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho”. En ese sentido, aseguró que el proceso le generó un fuerte impacto personal: “Todo el dolor y padecimiento no va a quedar en silencio”.

Adorni también hizo referencia a su vínculo con el presidente Javier Milei, quien —según afirmó— le expresó respaldo durante el proceso. “Milei me banca porque sabe la verdad. Me emociona e impacta el apoyo humano y espiritual”, señaló, y agregó: “El presidente tiene convicciones muy firmes. Jamás ejecutaría a una persona que considera honesta”.