Las últimas fotos de Johnny Depp que podrían dar pistas sobre su estado de salud

Días atrás, Johnny Depp fue hallado inconsciente en la habitación de un hotel en la ciudad de Budapest, Hungría, donde se esperaba que diera un show con su banda Hollywood Vampires. Finalmente, el recital debió ser suspendido por sus condiciones de salud.

Así es que en las últimas horas los fanáticos de Johnny Depp se mostraron preocupados por el actor de «Piratas del Caribe», ya que se sospecha que el artista podría haber tenido una recaída en sus consumos problemáticos.

Según aseguran medios locales, Johnny Depp se encontraba «sobreexcitado» y «no podía ni siquiera salir del hotel» antes de partir para el recital. Por su parte, testigos indican que «habían llamado a un médico para ver si sucedía algo más grave».

En este marco, una seguidora de Johnny Depp mostró las últimas imágenes del actor antes de su recaída el pasado 18 de julio, en la previa a la presentación de su banda. Allí, se observa al artista con un vaso de alcohol mientras camina por los alrededores del estadio donde debía dar el recital.

Las últimas imágenes de Johnny Depp, antes de ser encontrado inconsciente.

Por su parte, se conoció que Hollywood Vampires también canceló otra presentación prevista en Eslovaquia dos días después de la descompensación de Johnny Depp, aunque el fin de semana retomó sus actividades con normalidad.

Qué le pasó a Johnny Depp

Según informó el diario húngaro Blikk, el show se suspendió porque Johnny Depp fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel de Budapest. Llamaron a emergencias y debió ser asistido por un equipo médico en el Hotel Corinthia.

“Todo lo que hemos escuchado es que Depp ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si había algo peor en él que simplemente exagerar como una estrella de rock”, manifestó un testigo de la situación.

El colapso del actor podría ser a causa de una sobredosis, según especularon los medios húngaros, que recordaron que durante el juicio contra su ex, el protagonista de Piratas del Caribe reconoció que consumió todo tipo de sustancias: “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando’’. Además, durante la tarde previa al recital, Depp fue visto tomando alcohol.