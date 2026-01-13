Laurita Fernández habló de su romance con un polista: “Fue por culpa de Benjamín Vicuña”

Luego de un 2025 marcado por la soltería y los rumores, Laurita Fernández volvió a hablar de su vida amorosa y sorprendió al contar cómo comenzó su vínculo con Matías Busquet, un polista alejado del mundo del espectáculo.

Laurita Fernández contó cómo nació su romance con el polista Matías Busquet

La confesión llegó durante su participación en Almorzando con Juana, en plena temporada de verano en Mar del Plata.

“Lo estoy conociendo. Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa. Él vino a verme a una función, fue culpa de Benjamín Vicuña. Habían jugado juntos al polo y Benja lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo, ‘El método Grönholm’. Él me había escrito antes, pero yo desestimé el mensaje, me hice la linda. Después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria”, retalló la actriz.

“Me volvió a escribir y esta vez le contesté. Fue la primera vez que salí con alguien de quien no tenía referencias de ningún lado. Me gustó que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo. Estoy en esa etapa de conocerlo”, explicó.

Martín Bossi, quien también estaba en el programa, le puso humor al momento: “Él es un romántico. El otro día la vino a buscar a caballo, vestido de polista. Ella salió porque ahora es María Vázquez”.

“Siempre me conocí con la gente puertas adentro, pero esta vez fue distinto. Yo me iba de temporada y estaba la duda de si realmente nos queríamos conocer. Entonces decidimos salir, hacer planes como cualquier chico y chica. Hacer todo en secreto se vuelve un plomo. No tengo que darle explicaciones a nadie, pero fue raro estar conociendo a alguien y que se sepa”, reconoció Laurita.