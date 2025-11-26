“Tomar distancia”: Laurita Fernández reveló la verdad sobre su salida del canal

La mediática Laurita Fernández confirmó que decidió tomar distancia del reality que conduce y anunció que no continuará al frente del programa el próximo año. Según explicó, la falta de cambios en las directivas del ciclo fue determinante en su decisión, aunque dejó en claro que su salida no está vinculada a conflictos con la producción. Incluso reveló que ella misma sugirió a una figura para reemplazarla.

Laurita Fernández no seguirá en el reality en 2026 y contó por qué decidió irse

“Me genera una nostalgia impresionante”, expresó Fernández al referirse a los últimos meses de trabajo, según supo Agencia Noticias Argentinas en base a sus declaraciones televisivas. “La intención era continuar de la misma manera y ahí fue cuando sentí que debía tomar cierta distancia o no seguir”, añadió.

Sobre las versiones que hablaban de supuestas “rispideces” con la producción, la bailarina fue categórica: “Es falso. Eso lo habrá dicho alguien que quiere quedarse con el horario. Supongo que nació de alguien con mala intención”.

Consultada por los posibles reemplazos —entre ellos Hernán Drago y el Pollo Álvarez—, Fernández aseguró que confía plenamente en que el canal y la productora sabrán elegir a la persona indicada. También contó que fue ella quien propuso a Drago como opción: “A Hernán Drago lo propuse yo y podría ser una opción”.

Antes de despedirse, Laurita subrayó el compromiso personal que siente por el proyecto:

“Me involucro de verdad y este programa lo siento muy propio. No tiene que ver con un tema económico. Me gusta ganarle al canal de enfrente, me gusta saber que tengo herramientas para eso. No me da lo mismo que nos vaya bien o no”.