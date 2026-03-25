Le robaron el celular a Rolando Barbano en el show de AC/DC en River

El periodista Rolando Barbano fue víctima de un robo en medio del recital que brindó AC/DC en el país este lunes pasado y relató paso a paso el mal momento que le tocó vivir en la cancha de River.

El hecho ocurrió mientras disfrutaba del show junto a su hijo adolescente, en una noche que terminó con un fuerte mal momento.

El propio Barbano relató lo ocurrido al aire de América Noticias, donde explicó que el robo se produjo cuando estaba en el campo, muy atento a su hijo y no tanto al recital.

“En el recital de AC/DC fui con mi hijo, estaba en el campo. La primera pregunta que me hice fue para qué llevé el celular, pero me respondí que las entradas ahora son con el teléfono. El hecho de que la entrada esté digitalizada no te deja alternativa”, contó el periodista.

Además, detalló que había tomado algunas precauciones para evitar un robo. “Fui con el celular con mi hijo, que tiene 14 años, estaba más atento a él que a la música. Me llevé una campera con cierre y metí el celular”, explicó.

Barbano sin celular

Sin embargo, el momento del robo pasó casi inadvertido. “Creo que fue en un momento en que se me acercó alguien. Empezó una de las canciones, se me puso de costado, me quise ir con mi hijo y sentí el tirón. Cuando metí la mano, ya me habían sacado el celular”, relató.

Durante la entrevista, su compañera Soledad Larghi le preguntó si se había dado cuenta en el momento exacto, y Barbano reconoció que fue muy difícil advertirlo en medio de la multitud.

El periodista también contó que logró rastrear el dispositivo gracias a otro equipo que tiene en su casa. “Tengo un iPad y me muestra el lugar donde está mi celular, es lo que marca en tiempo real. Apareció dos horas después de terminado el recital. Lo encontré de manera virtual”, explicó.