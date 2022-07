Leonardo DiCaprio celebró la creación de un parque nacional en Mar Chiquita en sus redes

El actor y ambientalista Leonardo DiCaprio volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales sobre la creación del Parque y la Reserva Nacional Ansenuza, recientemente aprobado en el Congreso nacional argentino

Luego del extenso posteo que había hecho en diciembre pasado hablando de la importancia de proteger las especies que viven en el ecosistema de la laguna Mar Chiquita y los humedales de Río Dulce, ahora el actor de Hollywood valoró que la ley concretara finalmente el proyecto el 30 de junio.

En su cuenta de Twitter, DiCaprio escribió: “Este mes, el Congreso argentino creó oficialmente #ParqueNacionalAnsenuza y Reserva Nacional. La laguna Mar Chiquita y los humedales de Río Dulce ahora están protegidos a perpetuidad”.

Y continuó su hilo diciendo: “Este logro trascendental beneficiará a la vida silvestre en Ansenuza y fortalecerá las economías regionales”.

This month, the Argentine Congress officially created #AnsenuzaNationalPark & National Reserve. Mar Chiquita Lake & the Río Dulce wetlands are now protected in perpetuity. pic.twitter.com/ULtyFGQE4X