Lisi Fracchia habló sobre la pulsera de la reina Máxima: «sentí mucho orgullo, me lloré todo»

La diseñadora de joyas Lisi Fracchia, oriunda de Cipolletti (Río Negro), se mostró conmovida y feliz por haber llegado a los brazos de la reina Máxima con la pulsera «Destellos de Argentina», parte de la colección «Mi lugar en el mundo». En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la joyera indicó que «me enteré por redes sociales, no sabía que la había usado».

Sobre las sensaciones que le generó la imagen de la reina Máxima con el brazalete de su creación, Lisi Fracchia indicó que sintió «mucho orgullo, agradecimiento y me lloré todo de emoción. Más que nada, porque cuando empezás una carrera ya mayor es un gran esfuerzo y tenemos mucha ilusión«.

Qué características tiene la pulsera de Máxima Zorreguieta, elaborada por Lisi Fracchia

En diálogo con «Abran las ventanas», de RÍO NEGRO RADIO, Lisi Fracchia contó este viernes que la pulsera de la reina Máxima «fue un regalo», aunque no sabe quién se la entregó. De hecho, hace pocos días «vino una gemóloga de Países Bajos a encargarme un broche de la última colección, pero yo no sé para quién va. No sé si va para su majestad o para otra oficina».

Respecto del modelo «Destellos de Argentina», Fracchia indicó que ese diseño «se hace en 3D, después se corta con laser y una vez que sale de la máquina y de la fundición, para que la pieza se termine se tardan unos cinco días«.

Lisi Fracchia, la diseñadora oriunda de Cipolletti, se involucra en cada paso de sus colecciones. Foto: redes sociales.-

Lisi Fracchia indicó que se encuentra involucrada en todas las partes del proceso de elaboración de sus joyas, y que en el caso de la pulsera de la reina Máxima «tiene todas las provincias, pero sin chapitas» que personalicen su joya.

«Trabajamos con varias casas reales, pero no lo decimos porque el respeto ante todo. Agradezco que me elijan. Vamos por el buen camino y hacemos las cosas bien, siempre con mucho respeto» concluyó Lisi sobre su tarea en España.

Lisi Fracchia inspirada en Argentina: otras colecciones de la diseñadora de Cipolletti

Lisi Fracchia contó también que Argentina es parte de su inspiración para la creación de sus joyas, por lo que tiene varias colecciones que hacen mención a nuestro país. «Tengo varias amigas argentinas y eso ya se siente como familia. Siempre tengo el recuerdo de ir a comer la pasta los domingos, eso extraño mucho» indicó la diseñadora de Cipolletti.

Su cariño por su tierra se refleja en sus diseños. «Vamos inspirándonos en las regiones de Argentina, con colecciones como ‘Amancay‘ o ‘Atardeceres del fin del mundo‘ para que la gente vea los diseños y quiera conocer el país» concluyó.

