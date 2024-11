Lizardo Ponce destrozó a Nai Awada: «Sos una fracasada, ni el apellido…»

Lizardo Ponce liquidó a Nai Awada en su programa de Rumis. Todo comenzó cuando el conductor interrumpió la sección que llevaban adelante y advirtió que la actriz le estaba escribiendo a su celular. «Nai Awada sos muy pesada», comentó Lizardo, mientras sostenía su celular y comentaba que la actriz, con la que tuvo varios cruce, le estaba escribiendo.

LIZARDO DESTRUYENDO A NAI AWADA, OK WORK 😭🙏🏽 pic.twitter.com/KXMbUvFtUM — LA MONA QUILOMBERA 2.0 🐵🔪 (@MONAQUILOMBERA) November 28, 2024

«Sos una fracasada- continuó Lizardo, ante la atenta mirada de sus compañeros- Ni siquiera el apellido te sirve. Nunca vas a tener un lugar como lo tengo yo. Seguí por tu camino». Segundos después la tensión desapareció del aire y continuaron con el stream.

Nai Awada, Lizardo Ponce y el recordado cruce en pandemia

La tensión entre Nai y Lizardo tiene varios capítulos. En 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, Nai Awada había aceptado sumarse a un vivo que estaba haciendo Lizardo Ponce, pero las cosas no salieron como esperaban.

Mientras charlaban, Nai sintió que el periodista la había minimizado. “Soy una colega tuya”, le dijo ella y él le respondió: «Vos no sos mi colega. Vos sos una actriz. Una reconocida actriz en el mundo del cine y las series. Yo no”. La frase enfureció a la hija de Alejandro. “Que forr* sos, bolud*, Me invitás a un vivo para forrearme. ¿Vos te creés que me creo de verdad lo que me decís?”, dijo Nai enojadísima.

Lizardo Ponce rompió el silencio y habló de Martín Cirio

Años atrás, Lizardo Ponce y Martín Cirio eran el dúo de amigos influencers más querido por el público. Sin embargo, años después parece ser que hay mucho rencor entre ambos. Cirio aseguró que el conductor de Rumis «le soltó la mano» tras una masiva cancelación que sufrió a finales del 2020. Ahora, Ponce contó su versión de los hechos en el programa de Yanina Latorre.

«Me dicen que le solté la mano, pero no le di la espalda. Yo tengo en mi celular todo el chat privado, no lo voy a mostrar porque es algo entre nosotros, pero te muestro a vos Yanina para que veas que no me fui«, explicó.