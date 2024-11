Lizardo Ponce rompió el silencio y contó como terminó su amistad con Martín Cirio: «Me dolieron muchas cosas»

Años atrás, Lizardo Ponce y Martín Cirio eran el dúo de amigos influencers más querida por el público. Sin embargo, años después parece ser que hay mucho rencor entre ambos. Cirio aseguró que el conductor de Rumis «le soltó la mano» tras una masiva cancelación que sufrió a finales del 2020. Ahora, Ponce contó su versión de los hechos en el programa de Yanina Latorre.

Lizardo Ponce sobre Martín Cirio: «Me dicen que le solté la mano pero no le di la espalda»

Tras años desde el escándalo, Lizardo Ponce finalmente rompió el silencio y contó como terminó su amistad con Martín Cirio, quien está en el centro de la polémica por su pelea con la China Suárez.

El influencer quien se apoda «Samanta», suele bromear en sus vivos acerca de como Lizardo «le soltó la mano» tras una masiva cancelación que sufrió a finales del 2020. El creador de contenido fue denunciado por una organización religiosa por «apología a la pedofilia», tras difundirse supuestas publicaciones donde Cirio hacia chistes sobre dicho tema.

El youtuber fue sobreseído por la justicia y regresó a las redes con todo, siendo hoy uno de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica. Sin embargo, parece que Martín nunca superó como terminó su vinculo con el conductor de Rumis ya que suele mencionarlo en sus streams en Twitch.

Lizardo visitó el programa de Yanina Latorre en Bondi y aseguró que él nunca dejó de bancar a su amigo. “¿Vos lo odiás a Martín?”, preguntó la conductora. “No, la verdad que no, aunque me dolieron muchas cosas que fueron pasando», respondió.

«Me dicen que le solté la mano pero no le di la espalda. Yo tengo en mi celular todo el chat privado, no lo voy a mostrar porque es algo entre nosotros pero te muestro a vos Yanina para que ves que no me fui«, agregó después.

“Hay cosas que prefiero que no las leas porque tiene que ver con él y con sus cosas. Martín no entraba a sus redes sociales porque justamente estaba en un momento complicado y muchas cosas que él me pedía yo entraba”, explicó.

“No quería hablar por pedido de él para no iluminar la situación. Digo ‘que se encargue la justicia’. Obviamente, para cerrar el tema porque me puse nervioso y porque es algo que yo no lo sé manejar realmente y que tampoco quería complicarlo ni a él, ni meterme yo, ni nada”, continuó Ponce.

Además, aclaró que nunca habló mal sobre él. “Públicamente, yo no lo ataqué, yo no dije nada, nunca me puse en contra. Hubo mucha gente que se sumó a la ola de la bardeada y la cancelación, dando clases de moral que yo no hice”, aseguró.

“¿Vos tuviste miedo de quedar pegado en ese quilombo?”, preguntó Latorre. “Yo ya estaba pegado porque me estaban puteando a mí también. Todo lo que me están diciendo hoy y ahora. La otra parte de la gente me está diciendo todo lo que le decían a él. Entonces ya me la estaba fumando en ese momento”, respondió.

Luego, concluyó: “La única respuesta que tuve fue esa, que si a él le molestó, le pido disculpas de no haber sabido manejar en ese momento qué respuesta dar para que él quedara conforme, porque de verdad jamás haría algo para hacer sentir mal a nadie, y menos a él, que en ese momento nos llevábamos bien y le tenía mucho aprecio”.