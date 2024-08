Lizardo Ponce presentó a su novio en los Premios Idolo: «Es lo más lindo que me pasó»

Durante la noche de jueves se celebraron los Premios Ídolo, premiación original de España que celebra lo mejor del mundo digital. El evento fue realizado en el Salón Tattersal del Hipódromo de San Isidro y contó con la conducción de Nicolás Occhiato (Luzu TV) y Sofi Martínez (Periodista). El influencer Lizardo Ponce ganó en la categoría Lifestyle y sorprendió saludando y besando a su novio, ya que venían teniendo un bajo perfil.

Lizardo Ponce sobre su novio, Franco Poggio: «Hace que todo sea mucho más lindo»

Hace casi un mes, el streamer Lizardo Ponce le presentó su novio a sus seguidores. «Hago este video para todos los que escuchan Rumis, los que escuchan todos los días las historias que cuento. Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco, ya algunos lo sabían” dijo en un vídeo de Tiktok mostrando al joven.

El influencer había explicado en febrero en dialogo con la revista Gente que Franco Poggio, su pareja, no pertenece al mundo de las redes ni del espectáculo, por ese motivo no se animaba a mostrarlo mucho en cámara.

«Hace un tiempo estoy conociendo a alguien, estoy acompañado. Estoy muy contento y estoy muy bien. Es alguien que me acompaña, me cuida y lo hacemos mutuamente» aseguró en dicha ocasión. Sin embargo, durante la noche de jueves Lizardo y Franco se presentaron juntos en los Premios Ídolo y se mostraron muy enamorados.

Ponce fue galardonado en la categoría «Lifestyle» y antes de subir a recibir el premio le dio un apasionado beso a su novio, haciendo que muchos aplaudieran.

«No tenía preparado nada porque la verdad es que no me imaginaba ganando esto. Lo quiero compartir con mis compañeros de terna. A mi familia, que los tengo siempre lejos pero siempre se encargan de hacerlos sentir cerca. A mis amigos (…) son los que me recuerdan todos los días que no soy las mierdas que a veces se habla de mí en las redes sociales» comenzó su agradecimiento el influencer.

«A la gente de La Casa Streaming y a todo el equipo de Rumis que los amo y amo trabajar con ellos todos los días. A la gente que me viene acompañando también hace tanto tiempo» dijo Lizardo a su equipo de trabajo.

Por ultimó le dedicó su triunfo a su pareja. «Y principalmente se lo dedico a Franco, mi novio, que lo amo y que es lo más lindo que me pasó y hace que todo sea mucho más lindo así que gracias» concluyó Lizardo.