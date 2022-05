Lizy Tagliani contó que se quiere casar con su nuevo novio

Lizy Tagliani anunció que quiere casarse con Sebastián Nebot, su nuevo novio con el que está en pareja hace poco más de un mes. Habían oficializado su romance en la gala de los premios Martín Fierro. Así, en las últimas horas, anunciaron sus nuevos proyectos.

“Me gusta mostrar mi vida también. Los quilombos son parte de la vida, no es que solo quiero mostrar lo lindo y cuando hay algo malo no hablo. Él es muy tímido, entonces le dije ‘¿me podés acompañar?’ y listo, no está obligado a hablar, que sea cordial y que sonría, pero quería que esté porque es parte de mi trabajo”, explicó al programa Flor de Equipo que se emite por Telefe.

«Si bien no es muy común que diga esto, es real que tengo ganas de casarme«, dijo en un tramo de la charla y agregó: “En la fiesta veía a toda la gente ahí e imaginaba que eran mis invitados, flasheé que era mi casamiento. Aparte, como hice la previa en la transmisión, entré última de la mano, con vestido blanco y parecía mi casamiento. Me sentí la novia de la noche”.

Por otro lado Sebastián, que es de Mendoza, reveló que quiere convivir con su pareja: “Decidí parar un poco la pelota con la carrera política y venirme a vivir con Lizy a Buenos Aires. Por ahora dejaré la política y me estoy mudando a Buenos Aires. El plan es convivir”. “Va a seguir trabajando de una manera más pasiva, más tranquila. Bajar un cambio un tiempo hasta que a gente sepa quien es él, quien soy yo, y que no están mezcladas las cosas”, agregó la artista.

“Ya están por convivir, ya dijiste que te querés casar, ya sabemos quien le va a hacer el traje al novio. Falta la fecha, sin una fecha no te podes ir de acá”, lanzaron pícaramente desde el piso. Entonces Lizy respondió: “Ya hablamos de fecha también«.

«Tengo dos fechas muy particulares que tienen que ver con mi mamá: su cumpleaños y su muerte. Mamá cumplía años el 19 de mayo, justo ahora, pero no me voy a casar el jueves. O el 8 de diciembre, porque además Sebas es muy devoto de la Virgen”, cerró Lizy.