En la casa de Gran Hermano, Lorenzo de Zuani se convirtió en el centro de atención tras ganar el sobre rosa, un premio que le permitió disfrutar de una velada inolvidable dentro del reality más famoso del país. El joven se impuso en una trivia de verdadero o falso y obtuvo como recompensa una cena romántica a la luz de las velas, con comida y bebida de lujo, acompañada por la proyección de la película Pasión. Para compartir este momento especial, Lorenzo eligió a Martina Pereyra, una decisión que generó expectativas tanto dentro como fuera de la casa.

Lorenzo habló de la noche especial con Martina Pereyra en Gran Hermano: “Tenía otra expectativa”

"YO TENÍA OTRA EXPECTATIVA": Lorenzo quedó decepcionado con la noche romántica junto Martina#GranHermano pic.twitter.com/tYJVc1tjJ1 — TRONK (@TronkOficial) March 14, 2025

Sin embargo, la noche no resultó como Lorenzo había imaginado. En el streaming, el participante abrió su corazón y confesó: “Tenía otra expectativa”. Según relató, su intención era aprovechar la velada para acercarse más a Martina, a quien encuentra muy atractiva. “Yo me la quería chapar porque me parece muy linda y si me gusta. Es totalmente entendible lo que me dijo. Yo un poco me olvido de que es un juego y ella piensa en cómo puede quedar expuesta, creo que en su situación yo también lo pensaría”, explicó Lorenzo, mostrando empatía hacia la postura de su compañera.

Lorenzo admitió que despertarse al lado de Martina al día siguiente fue una situación peculiar: “Fue raro despertarme y que esté Martu. Dentro de todo fue gracioso”. A pesar de la incomodidad inicial, el joven destacó que la elección de Martina no fue casual. “Si elegía a Gaby o a Chiara, no habría sentido incomodidad en ningún momento, pero porque no me gusta. Ella me gusta y como la estoy mirando todo el día, obviamente me va a gustar más”, confesó, dejando en claro que su interés por Martina influyó en su decisión.

Lorenzo también reveló un detalle que alimentó sus esperanzas antes de la cena. Durante un juego de verdad o reto, Martina había respondido afirmativamente cuando le preguntaron si estaría dispuesta a besarlo. “En el verdad o reto le preguntaron a Martu si me chaparía y dijo que sí, lo que me dio a entender que había chances en la noche especial”, señaló Lorenzo.