Gran Hermano: Lorenzo ganó el sobre rosa y eligió a Martina para pasar una noche especial

En Gran Hermano, Lorenzo de Zuani se convirtió en el protagonista de la noche al ganar el codiciado sobre rosa, un premio que le otorgó la oportunidad de disfrutar de una velada única dentro de la casa más famosa del país. El joven, tras imponerse en una trivia de verdadero o falso, tuvo que elegir a un compañero o compañera para compartir una cena a la luz de las velas, con comida y bebida de lujo, y la proyección de la película Pasión.

Con el sobre en sus manos y frente a la expectativa de todos, Lorenzo no dudó demasiado. “Martu, ¿tenés novio?”, preguntó entre risas, dirigiéndose a Martina, una de las participantes más queridas de esta edición. La joven, también riendo, respondió con un tajante “No”. Sin más preámbulos, Lorenzo selló su decisión: “La elijo a Martu entonces”.

La cena romántica, que incluye un menú especial y un ambiente íntimo lejos de las tensiones del juego, será una pausa para Lorenzo y Martina, quienes podrán disfrutar de una noche diferente mientras el resto de la casa sigue inmersa en las estrategias y nominaciones.

Placa final en Gran Hermano: los once jugadores con chances de irse

Este jueves 13 de marzo de 2025 el líder del juego, Claudio Papucho Di Lorenzo, debió hacer la clásica jugada luego de la gala de nominación: bajar y subir un jugador de placa. El miércoles los jugadores de Gran Hermano nominaron en el confesionario y cara a cara para definir la placa final de cara a la gala de eliminación del próximo domingo. La votación será positiva y se irán dos jugadores, dentro de los once en total que quedaron en placa.

Esta semana, Claudio «Papucho» Di Lorenzo es el líder de la semana y fulminó a dos participantes. En este sentido, papucho que fulminó a Marcelo y a Ulises debió hacer la clásica jugada: subir y bajar jugadores.

Papucho Di Lorenzo tomó la decisión de bajar a Lucía y subir a Selva. Con esta acción, sí quedó la placa de once jugadores, donde dos de ellos abandonaran la casa el domingo mediante votación positiva.

Los once nominados para el domingo 16 de Marzo 2025

Chiara Mancuso, Santiago «Bati» Larrivey, Santiago «Tato» Algorta, Luciana Martínez, Marcelo Carro, Ulises Apóstolo, Gabriela Gianatassio, Selva Pérez, Katia La Tana, Eugenia Ruiz y Lorenzo de Zuani.

Luciana Martínez incomodó a Bati con la intención de “divertirse”

«Para mi fue un juego. No tengo una intención con Bati, solo divertirme», comentó Luciana al ser consultada por Santiago del Moro. Luego agregó: «Que me lo haya dicho me parece bien, de mi parte distancia, no hay enojo ni rencor. Me hubiese gustado que me llamen al confesionario y me consulten», sentenció.

«Es real sí, un juego. Pero ayer a la noche hubo un comentario elevado delante de otros y sumado a que varias veces dio vuelta la foto de mi compañero en la cama. Tengo la mejor con ella, pero sí seguía así no iba ya a tener la mejor. Por eso prefiero seguir con buena onda, como siempre, porque así me manejo en la vida», explicó Bati.

Del Moro preguntó si había otro compañero que se haya sentido incómodo por alguna actitud de Luciana y hubo un rotundo silencio como respuesta. El conductor de Telefe luego explicó que hizo esa consulta por una situación que vivió Lorenzo de Zuani con ella.