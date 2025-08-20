Los creadores de Stranger Things abandonan Netflix y firman un acuerdo con Paramount

Los hermanos Matt y Ross Duffer, conocidos por crear el éxito Stranger Things que arrasó en Netflix y que espera el estreno de su última temporada, están oficialmente asociados con Paramount.

La pareja se separa de la N roja para firmar un acuerdo de exclusividad de cuatro años para largometrajes, televisión y proyectos de streaming con Paramount. El acuerdo, que se espera priorice proyectos ambiciosos y de gran envergadura, entrará en vigor tras la finalización de su contrato actual con Netflix en abril de 2026.

Los hermanos Duffer, que llevaron a Netflix uno de los éxitos más arrolladores de la historia en la plataforma, se despiden de la N roja para dar paso a nuevos proyectos con Paramount. Los próximos proyectos se desarrollarán a través de su productora: «Upside Down Pictures», dirigida por ellos y su socia productora y presidenta, Hilary Leavitt.

“Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount”, declararon Matt y Ross Duffer en un comunicado. “Formar parte de esta misión no solo es emocionante, sino que es la realización de un sueño de toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera. También nos entusiasma reunirnos con nuestros amigos Cindy [Holland] y Matt [Thunell], quienes fueron de los primeros en creer en nosotros y en un guioncito inusual que escribimos y que se convirtió en ‘Stranger Things’. Se arriesgaron con nosotros en 2015 y se arriesgan de nuevo; estamos deseando crear nuevas historias juntos”.

Como se indica en su comunicado, la decisión reúne a los Duffer con Cindy Holland, la nueva directora de streaming de Paramount, quien dio luz verde a Stranger Things en Netflix, y Matt Thunell, presidente de Paramount Television, quien también trabajó con los hermanos en la plataforma de streaming. La pareja también trabajará con Josh Greenstein y Dana Goldberg, quienes comparten las responsabilidades creativas de películas y series en Paramount.

Esta noticia llega mientras los hermanos se preparan para el estreno de la quinta y última temporada de «Stranger Things»; “Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble. Ted [Sarandos], Bela [Bajaria] y Peter [Friedlander] nos han brindado la libertad creativa y el apoyo que los artistas sueñan, pero que rara vez reciben. Una década después, son como familia”, detallaron los Duffer.