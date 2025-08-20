La serie que protagonizó Erika de Sautu Riestra antes de interpretar a la doctora en «En el barro»

La actriz Erika de Sautu Riestra, que actualmente sorprende al público en la nueva producción argentina de Netflix En el barro, ya había brillado en otro proyecto televisivo de gran reconocimiento en el país. Antes de darle vida a la doctora Olga Giuliani, participó en el aclamado thriller dramático Un gallo para Esculapio, creado por Bruno Stagnaro.

De “la Turca Mercedes” a la doctora Giuliani, los papeles de Erika de Sautu Riestra

En esta ficción, Erika de Sautu Riestra interpretó a “La Turca” Mercedes, la pareja de Pedro “Yiyo” Guzmán, personaje de Luis Luque. Su rol fue clave dentro de la trama, aportando fuerza y dramatismo a una historia marcada por el mundo del delito y las lealtades.

Su actuación en Un gallo para Esculapio le permitió demostrar su versatilidad antes de sumarse al universo de El Marginal a través de En el barro, donde encarna a una médica esteticista acusada de mala praxis.

¿De qué trata Un gallo para Esculapio?

La serie, que cuenta con Peter Lanzani y Luis Brandoni como protagonistas, relata la historia de Nelson, un joven misionero que viaja a Buenos Aires con la misión de entregarle un gallo de riña a su hermano Roque. Sin embargo, al no encontrarlo, se sumerge en una peligrosa búsqueda por el conurbano bonaerense que lo lleva a cruzarse con una banda de piratas del asfalto.

A lo largo de sus dos temporadas, la ficción explora temas como la marginalidad, el poder y la supervivencia, consolidándose como una de las producciones argentinas más destacadas de los últimos años.

Dónde ver la serie Un gallo para Esculapio

Actualmente, Un gallo para Esculapio se encuentra disponible en el catálogo de HBO Max para Latinoamérica, donde se pueden revivir todos sus episodios.