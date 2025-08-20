Quién es Sebastián Ortega, el creador de «En el Barro»: su carrera artística y vida personal

El director de la serie furor de Netflix comenzó su carrera artística hace años y ya tiene varios éxitos bajo el lomo. Conocé acá su historia y su trayectoria profesional.

Quién es Sebastián Ortega, el creador de «En el barro»: su carrera artística

Este 14 de agosto se estrenó «En el barro«, el spin-off de «El Marginal«. Ambas series fueron creadas por Sebastián Ortega, hijo del reconocido cantante Ramón Bautista «Palito» Ortega.

El hombre de 52 años es director, productor y guionista. Actualmente, es considerado uno de los creadores y productores más influyentes de la televisión y el streaming en América Latina.

Sus primeros pasos se dieron como productor en Ideas del Sur. Fue parte desde 2001 hasta 2005 en miniseries como «El Hacker», «Tumberos» y la exitosa «Los Roldán». En 2006 fundó Underground Contenidos, una productora audiovisual argentina. Allí apostó por ficciones originales: «Lalola» y «Los exitosos Pells».

A largo de su extensa trayectoria, recibió gran cantidad de premios: 9 Martín Fierro, 2 Tato, 2 Konex, Cóndor de Plata, y distinciones internacionales. Además, ha exportado más de 10 ficciones a diferentes países y trayectorias.

Uno de los reconocimientos más importantes que recibió fue el de «Personalidad Destacada de la Cultura«. En 2019, se le entregó un diploma por su extensa carrera en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña.

Quién es Sebastián Ortega, el creador de «En el barro»: su vida personal

Sebastián Ortega nació el 14 de agosto de 1973. Es el tercero de seis hijos de «Palito» Ortega y Evangelina Salazar. Además, tiene tres hijos, fruto de su relación con su exesposa Guillermina Valdés, con quien estuvo casada por dos años.

Actualmente se encuentra en pareja con Valentina Zenere. La relación con la actriz comenzó en 2024, durante las grabaciones de «En el barro». Ambos confirmaron su noviazgo en una fiesta del elenco. Desde ese momento, comparten viajes, rutinas y eventos juntos. Ortega confesó que viven juntos y que su pareja lo ayudó a mejorar su relación con sus hijos.