Los invitados de Mirtha Legrand para el sábado 6 de diciembre
El Trece presentó la programación del fin de semana con nuevas ediciones de La Noche de Mirtha. El ciclo volverá a reunir figuras del espectáculo, la actualidad y la cultura en dos mesas que prometen análisis, debate y momentos de televisión en vivo.
Este fin de semana, la televisión abierta volverá a tener dos de sus clásicos encuentros: las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale, ambas por la pantalla de El Trece, que siguen marcando agenda con invitados de distintos universos: cultura, política, periodismo y espectáculos.
La Noche de Mirtha: los invitados del sábado 6 de diciembre
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, este sábado a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá a un panel variado que combina actualidad, análisis social y entretenimiento:
- María Julia Oliván, periodista y conductora, especializada en temas de salud y políticas públicas.
- Guillermina Valdés, empresaria, actriz y figura habitual de la moda y el entretenimiento.
- Eduardo Sacheri, escritor, guionista y autor de El secreto de sus ojos, Premio Alfaguara 2016.
- Dr. Carlos Regazzoni, médico y ex director del PAMI, convocado para abordar temas sanitarios y de coyuntura.
La emisora apuesta a que la presencia de figuras vinculadas tanto a la cultura como a la actualidad impulse el rating del ciclo, que este año volvió a instalarse en las noches de sábado.
