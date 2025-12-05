Los invitados de Mirtha Legrand para el sábado 6 de diciembre

Este fin de semana, la televisión abierta volverá a tener dos de sus clásicos encuentros: las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale, ambas por la pantalla de El Trece, que siguen marcando agenda con invitados de distintos universos: cultura, política, periodismo y espectáculos.

La Noche de Mirtha: los invitados del sábado 6 de diciembre

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, este sábado a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá a un panel variado que combina actualidad, análisis social y entretenimiento:

María Julia Oliván , periodista y conductora, especializada en temas de salud y políticas públicas.

, periodista y conductora, especializada en temas de salud y políticas públicas. Guillermina Valdés , empresaria, actriz y figura habitual de la moda y el entretenimiento.

, empresaria, actriz y figura habitual de la moda y el entretenimiento. Eduardo Sacheri , escritor, guionista y autor de El secreto de sus ojos, Premio Alfaguara 2016.

, escritor, guionista y autor de El secreto de sus ojos, Premio Alfaguara 2016. Dr. Carlos Regazzoni, médico y ex director del PAMI, convocado para abordar temas sanitarios y de coyuntura.

La emisora apuesta a que la presencia de figuras vinculadas tanto a la cultura como a la actualidad impulse el rating del ciclo, que este año volvió a instalarse en las noches de sábado.