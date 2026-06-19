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Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana en eltrece

Las clásicas mesazas de eltrece ya definieron a sus invitados. Conocé quiénes acompañarán a Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana.

Redacción

Por Redacción

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo preparado para una nueva edición de sus tradicionales mesazas del fin de semana en la pantalla de eltrece. Como cada semana, ambas conductoras recibirán a destacadas figuras del espectáculo, la televisión, la música, el deporte y la actualidad para compartir entrevistas, debates y momentos de distensión.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand este sábado 20 de junio de 2026

Este sábado desde las 21.30, Mirtha Legrand volverá a encabezar una nueva emisión de La Noche de Mirtha con una mesa que promete combinar actualidad, entretenimiento y grandes historias.

Entre los invitados se destacan el conductor, empresario y productor Guido Kaczka y el cantante de Turf, Joaquín Levinton, quienes compartirán la mesa con la actriz y cantante Soledad Villamil, una de las protagonistas de la obra teatral Las Hijas.

La quinta silla estará ocupada por Claudia Fontán, reconocida actriz y conductora, quien aportará su mirada sobre distintos temas de actualidad y su extensa trayectoria artística.

Quiénes son los invitados de Juana Viale este domingo 21 de junio de 2026

Por su parte, Juana Viale recibirá a sus invitados este domingo desde las 13.45 en una nueva emisión de Almorzando con Juana.

Entre los convocados sobresale Esteban Lamothe, quien viene de protagonizar exitosas producciones como Envidiosa y Secreto en la montaña. También participará la médica especialista en nutrición Virginia Busnelli, una de las voces más consultadas en temas de alimentación y bienestar.

La mesa se completará con el ilusionista y mentalista Agustín Canolik, el actor Roly Serrano y la actriz, dramaturga y directora teatral María Marull.

Un fin de semana con figuras del espectáculo y la actualidad

Con invitados de perfiles muy diversos, las clásicas mesas de eltrece volverán a apostar por una combinación de actualidad, entretenimiento y anécdotas personales. Tanto Mirtha Legrand como Juana Viale buscarán generar conversaciones que den que hablar durante todo el fin de semana.


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La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo preparado para una nueva edición de sus tradicionales mesazas del fin de semana en la pantalla de eltrece. Como cada semana, ambas conductoras recibirán a destacadas figuras del espectáculo, la televisión, la música, el deporte y la actualidad para compartir entrevistas, debates y momentos de distensión.

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