Los invitados de Mirtha Legrand hoy: quiénes estarán en La Noche de Mirtha este sábado 13 de junio
Mirtha Legrand recibe este sábado a periodistas, analistas y referentes políticos en una mesa centrada en la actualidad. Conocé quiénes son los invitados confirmados para La Noche de Mirtha.
Mirtha Legrand encabezará este sábado una nueva edición de La Noche de Mirtha por la pantalla de eltrece, con una mesa marcada por la actualidad política, económica y periodística.
Según informaron distintos medios especializados y sitios vinculados al programa, los invitados confirmados para este sábado 13 de junio son Nacho Otero, Elisa Carrió, Ernesto Tenembaum y Fausto Spotorno.
Una mesa enfocada en la actualidad
La histórica conductora volverá a reunir a referentes de distintos ámbitos para analizar algunos de los temas más importantes de la agenda nacional.
Entre los invitados se destacan la exdiputada nacional Elisa Carrió, el periodista Ernesto Tenembaum, el conductor Nacho Otero y el economista Fausto Spotorno, quienes compartirán la tradicional «mesaza» desde las 21.30.
A qué hora empieza La Noche de Mirtha
El ciclo se emitirá este sábado desde las 21.30 por eltrece, en una nueva edición que tendrá como eje el análisis político, económico y social de la actualidad argentina.
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand hoy
- Nacho Otero
- Elisa Carrió
- Ernesto Tenembaum
- Fausto Spotorno
La producción del programa confirmó una mesa integrada por figuras vinculadas al periodismo, la política y la economía, en línea con el perfil de actualidad que suele caracterizar a las emisiones de los sábados.
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