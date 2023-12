Los mejores momentos de Zoe de Gran Hermano: «¿Quién es Lucila?»

La casa más famosa del país abrió sus puertas hace 4 días y las redes ya se llenaron de memes y tuits virales. Las nominaciones se conocieron ayer y ya están los primeros 4 nominados: Juliana (22 votos), Hernán (7 votos), Catalina (6 votos) y Zoe (9 votos). Zoe fue votada por Alan, Martin, Lisandro, Juliana(quien le hizo «la espontanea)» e Isabel. Juntando un total de 9 votos dejándola como nominada.

La correntina ya se transformó en una de las favoritas del público por su carisma y ha protagonizado varios momentos cómicos.

«Finalidad» sus motivos para nominar a Alan y William

La joven oriunda de Corrientes protagonizo un cómico momento al ir a votar al confesionario. Zoe votó a Williams y a Axel por «finalidad». Así lo dijo la participante y Twitter se llenó de memes por su equivocación. Los usuarios intuyen que quiso decir «afinidad».

Su reacción ante ser nominada

Mientras que algunos reaccionaron con bronca, tristeza y enojo por haber quedado en placa ese no fue el caso de Zoe quien dijo habérselo esperado. Así lo afirmó cuando Rosina le preguntó como se sentía: «No se es raro, a mi no importa mucho…yo sabia igual, yo se lo dije a mis amigos, a mi familia ‘la primera semana voy a estar nominada'»

ZOE HABLA SOBRE SUS SENTIMIENTOS TRAS SER UNA DE LAS NOMINADAS:

"No me importa mucho. Ya sabía igual, yo le dije a mis amigas y familia que iba a quedar nominada la primera semana, lo presentí"#GranHermano pic.twitter.com/dWG9knxG6e — TRONK (@TronkOficial) December 14, 2023

Su presentación: «Me mantienen mi papá»

El primer momento viral de Zoe fue en su presentación antes de entrar a la casa: «Me mantiene mi papá, no me gusta trabajar no me gusta estudiar, a mi lo que me gusta es el show» afirmó la participante.

También dijo tener un gran parecido a la muñeca Barbie: «Una vez fui al cumpleaños de una primita y los nenes me pedían fotos porque pensaban que era Barbie.»

«Me encantaría de grande ser como mi mamá porque viaja con el novio, se compra ropa, va al gimnasio, es lo único que hace» dijo la «hermanita» nominada.

Además agregó que de chica siempre tuvo empleada doméstica en su casa por lo cual le cuesta mucho realizar tareas del hogar.

«¿Quién es Lucila?» cuando se confundió a Juliana con una participante que no existe

También protagonizo otro momento del que hicieron eco las redes cuando empezó a hablar de una participante llamada «Lucila» cuando no hay ninguna participante en la casa con ese nombre.