La tendencia de incorporar elementos reciclados y materiales caseros en la jardinería crece cada vez más, y uno de los recursos más fáciles de usar es el papel aluminio, en especial en macetas de interior o recipientes pequeños. No es por estética, sino por una serie de ventajas que puede aportar al cuidado de las plantas.

Los motivos por los que colocan papel aluminio en las macetas de las plantas

Según expertos en jardinería urbana, el papel aluminio ayuda a proteger las plantas de plagas rastreras, como hormigas o babosas, y contribuye a mantener la humedad del sustrato por más tiempo, lo cual es fundamental para evitar el estrés hídrico y favorecer un crecimiento saludable.

Además, el papel aluminio puede reflejar luz hacia la planta, al beneficiar a aquellas que necesitan mayor luminosidad, y funciona como una barrera térmica, protegiendo las raíces del calor excesivo en días soleados.

Cómo usar el papel aluminio en las macetas

El procedimiento es simple y no requiere experiencia previa:

Alrededor del borde de la maceta: cortá un trozo de papel aluminio y rodeá la base del sustrato sin tocar directamente el tallo.

Cubrir la superficie del sustrato: podés cubrir de forma parcial la tierra para reducir la evaporación y mantener la humedad.

Esta técnica no solo es efectiva, sino también sostenible. Al reutilizar papel de aluminio de cocina u otros envoltorios, se aprovecha un recurso que normalmente sería desechado.

