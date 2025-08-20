Las 5 plantas de interior que purifican el aire y casi no necesitan cuidados

Tener plantas de interior no solo embellece los ambientes, también aporta beneficios concretos para la salud. Diversos estudios han demostrado que ciertas especies ayudan a purificar el aire, reduciendo contaminantes y mejorando la calidad del entorno. Lo mejor es que muchas de ellas son muy resistentes y apenas requieren atención: con poco riego, buena ubicación y un mínimo de cuidados, se mantienen verdes todo el año.

A continuación, te contamos cuáles son las 5 plantas ideales para quienes quieren disfrutar de un hogar más fresco y natural sin complicarse con mantenimientos exigentes.

Potus: el clásico indestructible

El potus es una de las plantas más recomendadas para principiantes. Crece rápido, puede colocarse tanto en macetas como en recipientes con agua y se adapta a diferentes niveles de luz. Además de ser decorativo, es muy eficaz en la eliminación de toxinas presentes en el aire. Solo necesita un riego moderado y algo de luz indirecta.

Sansevieria o lengua de suegra: resistente y purificadora

La sansevieria se destaca por su resistencia: soporta la falta de agua, la poca luz y los cambios de temperatura. Es considerada una de las mejores plantas para purificar el aire interior, eliminando sustancias como el benceno y el formaldehído. Perfecta para dormitorios porque libera oxígeno durante la noche.

Palmera areca: frescura tropical en casa

La palmera areca no solo aporta un toque exótico, también ayuda a mantener la humedad del ambiente, lo que mejora la respiración y reduce la sequedad en invierno. Es de crecimiento lento, tolera bien los interiores y solo requiere riegos frecuentes sin encharcar.

Helecho de Boston: ideal para rincones húmedos

El helecho de Boston es una planta que crece espléndida en baños o cocinas gracias a que disfruta de la humedad. Sus hojas verdes y frondosas aportan frescura y ayudan a filtrar contaminantes del aire. Es de bajo mantenimiento, aunque conviene pulverizarle agua de vez en cuando para mantenerlo hidratado.

Ficus elástica: elegante y de bajo cuidado

El ficus elástica o gomero es una planta de hojas grandes, brillantes y muy decorativas. Es resistente y crece bien en espacios interiores con buena luz natural. Además de embellecer el hogar, ayuda a absorber contaminantes comunes en muebles y pinturas. Solo requiere un riego moderado y limpieza ocasional de sus hojas.

Estas cinco especies son la opción perfecta para quienes buscan un hogar más saludable y acogedor. Resistentes, purificadoras y fáciles de mantener, las plantas de interior no solo mejoran el aire, también transmiten calma y bienestar en la vida cotidiana.