Las 5 plantas de interior que purifican el aire y casi no necesitan cuidados
Son fáciles de mantener, decoran cualquier espacio y además ayudan a limpiar el aire de tu casa. Te contamos cuáles son las más recomendadas para quienes buscan belleza y salud sin gastar tiempo en cuidados.
Tener plantas de interior no solo embellece los ambientes, también aporta beneficios concretos para la salud. Diversos estudios han demostrado que ciertas especies ayudan a purificar el aire, reduciendo contaminantes y mejorando la calidad del entorno. Lo mejor es que muchas de ellas son muy resistentes y apenas requieren atención: con poco riego, buena ubicación y un mínimo de cuidados, se mantienen verdes todo el año.
A continuación, te contamos cuáles son las 5 plantas ideales para quienes quieren disfrutar de un hogar más fresco y natural sin complicarse con mantenimientos exigentes.
Potus: el clásico indestructible
El potus es una de las plantas más recomendadas para principiantes. Crece rápido, puede colocarse tanto en macetas como en recipientes con agua y se adapta a diferentes niveles de luz. Además de ser decorativo, es muy eficaz en la eliminación de toxinas presentes en el aire. Solo necesita un riego moderado y algo de luz indirecta.
Sansevieria o lengua de suegra: resistente y purificadora
La sansevieria se destaca por su resistencia: soporta la falta de agua, la poca luz y los cambios de temperatura. Es considerada una de las mejores plantas para purificar el aire interior, eliminando sustancias como el benceno y el formaldehído. Perfecta para dormitorios porque libera oxígeno durante la noche.
Palmera areca: frescura tropical en casa
La palmera areca no solo aporta un toque exótico, también ayuda a mantener la humedad del ambiente, lo que mejora la respiración y reduce la sequedad en invierno. Es de crecimiento lento, tolera bien los interiores y solo requiere riegos frecuentes sin encharcar.
Helecho de Boston: ideal para rincones húmedos
El helecho de Boston es una planta que crece espléndida en baños o cocinas gracias a que disfruta de la humedad. Sus hojas verdes y frondosas aportan frescura y ayudan a filtrar contaminantes del aire. Es de bajo mantenimiento, aunque conviene pulverizarle agua de vez en cuando para mantenerlo hidratado.
Ficus elástica: elegante y de bajo cuidado
El ficus elástica o gomero es una planta de hojas grandes, brillantes y muy decorativas. Es resistente y crece bien en espacios interiores con buena luz natural. Además de embellecer el hogar, ayuda a absorber contaminantes comunes en muebles y pinturas. Solo requiere un riego moderado y limpieza ocasional de sus hojas.
Estas cinco especies son la opción perfecta para quienes buscan un hogar más saludable y acogedor. Resistentes, purificadoras y fáciles de mantener, las plantas de interior no solo mejoran el aire, también transmiten calma y bienestar en la vida cotidiana.
