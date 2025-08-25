Recetas saludables: cómo hacer una rica salsa para pastas sin crema ni manteca

Los minutos contados, los diferentes compromisos y las obligaciones personales hacen que las personas no tengan el tiempo suficiente para dedicarse a cocinar. Aun así, la cocina saludable gana cada vez más espacio en los hogares y, las pastas, uno de los platos más queridos, pueden transformarse en una opción nutritiva si se combinan con una salsa ligera y equilibrada.

Recetas saludables: cómo hacer una salsa para pastas sin crema ni manteca

Generalmente, las salsas cremosas están cargadas de crema de leche, manteca o quesos grasos, lo que eleva su aporte calórico y de grasas saturadas. Sin embargo, existen alternativas más livianas que mantienen el sabor sin caer en excesos.

Una de ellas es la salsa liviana sin crema ni manteca, ideal para quienes buscan disfrutar de la textura cremosa sin sumar calorías innecesarias. Es fácil de preparar, económica y perfecta para acompañar cualquier tipo de pasta.

Además, se elabora con ingredientes frescos y accesibles, que aportan: nutrientes, fibra y vitaminas. El secreto está en reemplazar los lácteos pesados por vegetales cocidos que se procesan hasta lograr una consistencia suave y apetitosa.

Rica salsa para pastas sin crema ni manteca: los ingredientes

Con esta salsa sin crema ni manteca, el plato de pastas no solo será más saludable, sino también más digestivo y liviano. Es una excelente opción para almuerzos familiares, cenas rápidas o incluso para guardar en la heladera y consumir durante la semana. ¿Qué ingredientes lleva la salsa? Está pensada para 4 porciones:

Zucchinis: 2

Cebolla: 1

Dientes de ajo: 2

Aceite de oliva: 2 cucharadas

Leche descremada o bebida vegetal sin azúcar: ½ taza.

Queso rallado light: 2 cucharadas, opcional

Sal y pimienta: a gusto.

Nuez moscada o perejil fresco para aromatizar: a gusto.

Paso a paso para preparar la salsa sin crema ni manteca

Te dejamos a continuación el paso a paso para preparar la salsa sin crema ni manteca:

Lavar y cortar en cubos los zucchinis y la cebolla.

en cubos los zucchinis y la cebolla. Rehogar la cebolla y el ajo picado en aceite de oliva hasta que estén dorados.

y el ajo picado en aceite de oliva hasta que estén dorados. Agregar los zucchinis y cocinar a fuego medio hasta que se ablanden.

y cocinar a fuego medio hasta que se ablanden. Incorporar la leche descremada o bebida vegetal y cocinar 5 minutos más.

descremada o bebida vegetal y cocinar 5 minutos más. Procesar la mezcla hasta obtener una crema suave.

hasta obtener una crema suave. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

con sal, pimienta y nuez moscada. Sumar una cucharada de queso rallado le da más sabor.

de queso rallado le da más sabor. Servir caliente sobre la pasta recién hecha.

Recomendaciones de pastas para combinar con la salsa saludable

La clave de esta salsa está en reemplazar ingredientes tradicionales por versiones más ligeras y naturales. Con simples cambios, es posible mantener la cremosidad y el placer de un buen plato de pastas, pero con un perfil mucho más saludable. Las recomendaciones son las siguientes:

Tallarines integrales: aportan fibra y se complementan muy bien con la textura de la salsa.

Penne rigate: su forma permite que la crema se adhiera mejor.

Fideos de arroz o sin gluten: una opción apta para celíacos o quienes evitan harinas tradicionales.

Ravioles de ricota y verdura: la ligereza de la salsa equilibra el relleno.

Espaguetis de Zucchini: para quienes buscan una versión aún más baja en calorías.

