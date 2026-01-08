Los participantes de MasterChef bautizaron a Yanina Latorre con un polémico apodo

La llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity generó un ambiente de tensión entre los participantes que están en las cocinas de Telefe desde el día uno.

La ex angelita estará presente en el reality al menos dos capítulos más, para cuidar el lugar de Maxi López mientras él se encuentra en Suiza con su familia.

Yanina Latorre debutó en la cocina de MasterChef el pasado martes 6 de enero y destacó con un plato que consistía en un pechito de cerdo con una salsa reducción y un puré de papas cremoso. Con algunas críticas constructivas, la participante logró subir al balcón.

El polémico apodo que recibió Yanina Latorre en MasterChef

En las últimas horas, Evangelina Anderson compartió historias desde la pre-producción del certamen y, almorzando con sus compañeros, revelaron el cruel apodo que le dieron a la conductora de SQP.

Entre bromas sobre su relación con el youtuber Ian Lucas, la modelo lanzó un picante comentario: “Después te va a levantar Yanina Latorre”.

En tanto, el que redobló la apuesta fue el Chino Leunis, quien mencionó que estaba “comiendo fruta que le trajo Yanina Latorre”, para luego hacer un acting ahogándose con la comida.

“¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”, sumó Evangelina.

De esta forma, se filtró que los participantes llaman Yiya a la picante periodista, comparándola con la mujer coniocida como “la envenenadora de Montserrat”.