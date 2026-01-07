Por contrato, Telefe obliga a Wanda Nara a no dañar la reputación del canal

La mediática Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la polémica tras darse a conocer la terminante cláusula que Telefe le puso en su contrato para mantenerla como una de las figuras del canal y representante de los realities de cocina.

La conductora presumió haber renovado su contrato a fines del año pasado, teniendo como proyectos principales la conducción de MasterChef, MasterChef Celebrity y Bake Off.

Wanda Nara y la cláusula que impuso Telefe: el contrato que la obliga a cuidar su imagen y evitar escándalos

El periodista Guido Záffora reveló este martes en DDM los detalles exclusivos del contrato que Telefe le dio a Wanda Nara, con foco principal en su figura pública y los posibles escándalos que puedan perjudicar a la imagen del “canal de la familia”.

Según especificó, se trataría de la «cláusula 6.7» que habla de la reputación e imagen pública de la conductora.

“La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que reflejen los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal. Incluye, y no se limita, a comportamientos éticos, de respeto, que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y demás personas relacionadas con los programas y con lo que ella cuenta públicamente”, leyó Záffora.

El documento indica que sus declaraciones no pueden manchar ni perjudicar a otras figuras del canal, ni tampoco a sus colaboradores. Además, le exigen tener un extremo cuidado con el uso de sus redes sociales, siendo también un factor a tener en cuenta por la empresa.

“En tal sentido, durante todo el plazo de vigencia del contrato y mientras dure la relación con Telefe, la conductora se abstendrá de asumir cualquier actitud y/o realizar declaraciones en cualquier medio, incluyendo redes sociales personales de la conductora, que atenten contra su buena reputación e imagen que puedan dañar la imagen de los programas, los streams, la ficción, Telefe y demás, por el tema de los sponsors, anunciantes y main sponsors”, cerró el periodista.