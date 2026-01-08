La Reini opinó sobre la llegada de Yanina Latorre a Masterchef: “No la queremos”

Las cocinas de Masterchef Celebrity volvieron a encenderse en una nueva emisión cargada de intensidad y, en esta oportunidad, los protagonistas no fueron los platos, sino el chisme entre Wanda Nara y los participantes sobre la llegada de Yanina Latorre al certamen.

La conductora de Sálvese quien pueda será la encargada de defender el puesto de Maxi López, mientras él se encuentra en Suiza con su familia y el inesperado desembarco de Latorre al reality generó tensión, a la vez que le dio al certamen la pizca de picante que le faltaba.

Wanda Nara preguntó y los participantes fulminaron a Yanina Latorre

Durante su visita a las estaciones, Wanda Nara se detuvo en la isla de Sofía “La Reini” Gonet, para preguntarle su honesta opinión sobre la nueva incorporación. “No sé para el resto de mis compañeros, pero a mí me re divierte que venga Yanina acá”, confesó la influencer en su entrevista individual.

“¿Quiere estar en el grupo de ustedes? ¿La van a agregar?”, consultó la conductora.

La Reini fue tajante al responder que, tras una decisión en conjunto con los demás participantes, no la agregarían al grupo de WhatsApp. “Porque no… viste que ella hizo demasiados quilombos entre muchos de nosotros, entonces medio que no la queremos”, se sinceró.

“Al grupo de WhatsApp prohibida, porque nos va a filtrar todo”, sumó.

La conductora fue al hueso y le pregunto a la influencer quienes son los participantes que más odian a Yanina y Gonet no dudó en mandar al frente a sus compañeras: “Bueno, tengo mis teorías… yo creo que Marixa (Balli) no la quiere mucho y Evangelina (Anderson) tampoco. Yo me llevo bien igual, no tengo problema. Viste que entre víboras un poco nos entendemos, pero bueno, veremos qué pasa”.

El polémico apodo que los participantes le pusieron a Yanina Latorre

En las últimas horas, Evangelina Anderson realizó una serie de posteos de la preproducción de MasterChef Celebrity, compartiendo la hora del almuerzo con sus colegas; Ian Lucas, “Chino” Leunis, La Joaqui y “Cachete” Sierra.

En una charla distendida, Leunis mencionó que estaba comiendo “unas frutas que le trajo Yanina”, para luego hacer un acting de que había sido envenenado. Al gesto se le sumó el comentario de Evangelina, quien comparó a la conductora con una reconocida asesina argentina.

“¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre?», lanzó picante