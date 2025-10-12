Los tres ejercicios para hacer en casa, sin equipamiento que te van a hacer ganar fuerza y movilidad
Te dejamos la rutina para que con solo 20 minutos a la semana potencies la resistencia, el equilibrio y la coordinación.
Está comprobado científicamente que entrenar es el mejor método para reducir el envejecimiento, mejorar la calidad de vida y prevenir problemas de salud. Pese a que esto está claro, hay muchas personas que no logran hacerse un tiempo para entrenar. Es que a veces ir al gimnasio resulta bastante complicado para personas que mantiene una rutina agitada.
Lo bueno es que no hay que pasar horas en un gimnasio para comenzar a mejorar la condición física. Con solo 15 o 20 minutos podés hacer un gran cambio y solo tenes que hacer estos tres ejercicios.
Rutina semanal de fuerza y movilidad para hacer sin equipamiento, en casa
El objetivo de esta rutina es fortalecer piernas, brazos y core, mejorar equilibrio, como también la movilidad general. Se puede hacer de 4 a 5 días por semana.
Día 1 – Piernas y equilibrio
- Sentadillas con peso corporal – 3 series de 10 a 15 repeticiones.
- Zancadas estáticas (lunges suaves) – 2 series de 8 por pierna.
- Elevaciones de talones (para gemelos) – 3 series de 15 repeticiones.
- Estiramiento de piernas y caderas – 5 minutos.
- Consejo: si recién empezás, podés apoyarte en una silla para mantener el equilibrio.
Día 2 – Brazos y core
- Flexiones de pared o rodillas – 3 series de 8 a 12 repeticiones.
- Plancha frontal – mantener 20 a 30 segundos x 3 series.
- Elevaciones de brazos laterales (sin peso) – 3 series de 15 repeticiones.
- Respiración abdominal y estiramientos suaves.
- Consejo: enfocá la fuerza en el abdomen y mantené la espalda recta.
Día 3 – Movilidad y recuperación
- Círculos de brazos, cuello y tobillos – 1 minuto cada uno.
- Movimientos de cadera (abrir/cerrar) – 10 repeticiones.
- Torsiones suaves del tronco – 2 series de 10.
- Estiramientos lentos y respiración profunda.
- Consejo: este día es clave para evitar rigidez y mejorar la postura.
Día 4 – Fuerza total
- Sentadilla + elevación de brazos – 3 series de 10.
- Plancha con apoyo de rodillas – 3 series de 20 segundos.
- Puente de glúteos (acostado boca arriba) – 3 series de 12.
- Estiramiento final.
- Consejo: mantené la respiración constante y el abdomen firme.
Día 5 – Movilidad + estabilidad
- Marcha en el lugar (levantando rodillas) – 1 minuto.
- Equilibrio sobre una pierna (con apoyo si es necesario) – 2 series de 20 segundos por lado.
- Torsiones suaves y estiramientos de columna.
- Respiración profunda final (2 minutos).
Recomendaciones para esta rutina de casa
- Calentá siempre antes de empezar (2-3 min de movimiento suave).
- No fuerces las articulaciones: hacé los ejercicios a tu ritmo.
- Si hay dolor o mareo, detené la actividad.
- Podés usar una silla o pared como apoyo para seguridad.
