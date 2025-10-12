Los tres ejercicios para hacer en casa, sin equipamiento que te van a hacer ganar fuerza y movilidad

Está comprobado científicamente que entrenar es el mejor método para reducir el envejecimiento, mejorar la calidad de vida y prevenir problemas de salud. Pese a que esto está claro, hay muchas personas que no logran hacerse un tiempo para entrenar. Es que a veces ir al gimnasio resulta bastante complicado para personas que mantiene una rutina agitada.

Lo bueno es que no hay que pasar horas en un gimnasio para comenzar a mejorar la condición física. Con solo 15 o 20 minutos podés hacer un gran cambio y solo tenes que hacer estos tres ejercicios.

Rutina semanal de fuerza y movilidad para hacer sin equipamiento, en casa

El objetivo de esta rutina es fortalecer piernas, brazos y core, mejorar equilibrio, como también la movilidad general. Se puede hacer de 4 a 5 días por semana.

Día 1 – Piernas y equilibrio

Sentadillas con peso corporal – 3 series de 10 a 15 repeticiones.

Zancadas estáticas (lunges suaves) – 2 series de 8 por pierna.

Elevaciones de talones (para gemelos) – 3 series de 15 repeticiones.

Estiramiento de piernas y caderas – 5 minutos.

Consejo: si recién empezás, podés apoyarte en una silla para mantener el equilibrio.

Día 2 – Brazos y core

Flexiones de pared o rodillas – 3 series de 8 a 12 repeticiones.

Plancha frontal – mantener 20 a 30 segundos x 3 series.

Elevaciones de brazos laterales (sin peso) – 3 series de 15 repeticiones.

Respiración abdominal y estiramientos suaves.

Consejo: enfocá la fuerza en el abdomen y mantené la espalda recta.

Día 3 – Movilidad y recuperación

Círculos de brazos, cuello y tobillos – 1 minuto cada uno.

Movimientos de cadera (abrir/cerrar) – 10 repeticiones.

Torsiones suaves del tronco – 2 series de 10.

Estiramientos lentos y respiración profunda.

Consejo: este día es clave para evitar rigidez y mejorar la postura.

Día 4 – Fuerza total

Sentadilla + elevación de brazos – 3 series de 10.

Plancha con apoyo de rodillas – 3 series de 20 segundos.

Puente de glúteos (acostado boca arriba) – 3 series de 12.

Estiramiento final.

Consejo: mantené la respiración constante y el abdomen firme.

Día 5 – Movilidad + estabilidad

Marcha en el lugar (levantando rodillas) – 1 minuto.

Equilibrio sobre una pierna (con apoyo si es necesario) – 2 series de 20 segundos por lado.

Torsiones suaves y estiramientos de columna.

Respiración profunda final (2 minutos).

Recomendaciones para esta rutina de casa

Calentá siempre antes de empezar (2-3 min de movimiento suave).

No fuerces las articulaciones: hacé los ejercicios a tu ritmo.

Si hay dolor o mareo, detené la actividad.