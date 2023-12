Lucas Benvenuto y la vuelta de Jey Mammon al teatro: «No está bueno que se ponga en lugar de víctima»

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual, habló del regreso del humorista al teatro. El joven dijo que se enteró de la noticia por allegados.

«Me entero de estas cosas por la cantidad de personas que me escriben para mandarme las noticias y decirme que iban a prender fuego el teatro. Yo tuve que frenar un montón de cosas de este lado”, reveló Lucas, al hablar con Empezar el Día, el programa de Ciudad Magazine.

Benvenuto también contó que hay personas de su entorno que estaban muy enojadas con el retorno de Jey. “El escrache podría haber sido. Tuve que frenarlo porque no es la idea. Hay mucha gente que está enojada. O, mejor dicho, que está sufriendo, y no está bueno lo que están haciendo”, agregó.

“Yo no tengo que hablar con él- dijo Lucas al ser consultado por la posibilidad de una conversación con Mammon- Hace unos meses atrás dije que todo esto, en su momento, se hubiera resuelto con unas disculpas, pero nunca llegó ese perdón. Lo único que llegó es violencia hacia mí”.

Por último Lucas Benvenuto señaló: «Es súper duro y no está bueno que se ponga en lugar de víctima a los abusadores. Yo entiendo que necesitan trabajar, pero no así, no a este costo. No está bien. Porque de este lado casi me mato dos veces, mientras algunas personas juegan a la vuelta emotiva».

Cómo fue la vuelta de Jey Mammon al teatro

Jey Mammon volvió al teatro. Lo hizo con un nuevo espectáculo en el Teatro Zorba, de Villa Carlos Paz. En ese lugar el actor presenta un unipersonal de miércoles a domingo que repasa su vida.

Con un tono muy serio y al borde del llanto, el humorista dijo: “Ahora entendí cuál es mi público y que me debo a mi público, así que a ustedes les agradezco de corazón… Me costó un huevo arrancar”.