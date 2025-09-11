Luciana Salazar apuntó con dureza contra Martín Redrado: “Genera violencia económica”

Luciana Salazar se refirió una vez más al conflicto que mantiene con su ex, el economista Martín Redrado, a quien denunció por no cumplir con el acuerdo firmado para la manutención de su hija.

En diálogo con Intrusos, la modelo destacó que se juntará con sus abogados para ver cómo continúa su causa por los alimentos. “El señor Redrado ya había dicho que era su firma, que la negó, la puso en duda como más de un año, estuvimos un año dirimiendo si era la firma o no, que venía, que no venía, que se presentaba, que no se presentaba. Entonces, bueno, ahora con este levantamiento de la suspensión ya el juez de primera instancia tendría que estar homologando los acuerdos, pero ahora nos enteramos que Redrado, con estas cosas de dilatar, estas estrategias que hace para realmente seguir molestando, porque no hay otra palabra, seguir generando violencia económica”, afirmó Luciana.

Luciana Salazar sobre Redrado: “Está haciendo manotazos de ahogado”

La modelo explicó que hace unos días logró que siga adelante este juicio: “En realidad lo que pasó es que ese juicio estaba suspendido y se habilita que siga adelante. Él ya fue embargado, pero la realidad es que ahora presentó una nulidad a los acuerdos, o sea, toda una cosa payasesca, manotazos de ahogado que está haciendo”.

“Es tedioso, el acuerdo lo cumplió durante tres años, lo más normal, feliz de la vida, me mandaba a sus empleados, hacía transferencias bancarias, o sea, en ese momento el señor no había sido extorsionado… Tal es el compromiso de que él quiso que Matilda venga al mundo, que fue algo pensado por los dos, ni más ni menos, que fuimos a una clínica de fertilización… Siempre hubo una intención de formar una familia, lo que pasa que él tenía un problema muy serio con su entorno, que hasta el día de hoy lo tiene, yo creo que, no sé si todo esto lo que está haciendo, tiene que ver un poco con eso también”, manifestó.

Luciana descartó que se tratara de un problema de dinero: “Descarto absolutamente lo monetario, porque todos sabemos el nivel económico que tiene Redrado, es exuberante, lo sé yo, fui ocho años su pareja, justamente no es un tema el tema del dinero, yo con las personas que tenemos en común, hablamos mucho y llegamos a que realmente es algo emocional, que no puede terminar de cortar esto, porque fíjate que el que dilata constantemente, poniendo nuevas causas para seguir alargando el proceso”.

Luciana Salazar: “Quedó constatado que el que miente es Redrado”

“Primero les dijo a los periodistas que no había firmado nada, cuando salieron a la luz las cosas tuvo que decir que firmó y después tuvo que decir bajo extorsión, el que miente constantemente al público, ya sabemos que es una mentira constante la de Redrado, porque no es solo de ahora, es de años, que viene con mentiras, mentiras, mentiras, o sea, su palabra no tiene valor. Dije que es deudor alimentario y de hecho le gané una causa por calumnias injurias que él me hizo, antes de hacerme la extorsión, me hizo calumnias injurias por llamarlo deudor alimentario, le dijo la cámara penal, de casación, le dijo señor usted tiene una causa abierta por alimentos, entonces no se la desestimaron, eso por un lado, así que otra cosa que miente, no figura en el registro de deudores alimentarios porque el señor puso un seguro a caución, o sea que si el día de mañana lo tienen que intimar a pagar y él no paga, hay un seguro que es como un pagaré, que la plata va a estar, que va a haber un seguro si él no responde”, detalló Salazar.

“Está mintiendo él públicamente para seguir ensuciándome, como lo viene haciendo tantos años, porque le va a costar mucho esto, porque esta causa que él me hace, extorsión, se le puede transformar en una falsa denuncia, entonces eso es muy grave, porque a mí me ensució mucho en una causa que no tengo absolutamente nada que ver y soy totalmente inocente”, cerró la modelo, muy enojada.