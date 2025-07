Luciana Salazar y Martín Redrado vuelven a la corte y tras la audiencia ella hizo un filoso posteo

Luciana Salazar y Martín Redrado se habrían cruzado nuevamente en una audiencia judicial el pasado viernes, por lo que la modelo subió una fotografía de la película “Señor y Señora Smith”, luego de reclamar la paternidad del economista sobre su hija.

Luciana Salazar y Martín Redrado vuelven a la corte: acusaciones de extorsión y manipulación

Esto ocurriría luego de una causa penal iniciada por el ex presidente del Banco Central quien habría acusado a la influencer de extorsionarlo para firmar documentos que lo dejarían en lugar de “padre a fin”.

Luego de varias audiencias en donde Redrado no se presentó, finalmente asistió con la presencia de un testigo clave: un profesional que trabaja para la pareja y en esta instancia asistió para testificar a favor del empresario.

Según se supo, la tensión del momento se presentía desde cualquier ángulo y ambas partes habrían estado sentados lado a lado. La información que trascendió, implica que el testigo de Redrado quedaría imputado por falso testimonio y la causa iniciada por el economista, quedaría sin efecto.

Por su parte, se conoció que el empresario apuntó tajante contra su ex mujer: “No firmé ningún contrato de filiación. Salazar nos tiene acostumbrados a la mentira. Sugería que era el padre de su hija, luego reconoció que no. Que era deudor alimentario, falso. Que no podía salir del país, me embargó cuentas del banco y cuestiones ocultas, es falso”.

“Nos tiene acostumbrados a la mentira y manipulación de la verdad”, concluyó el ex presidente del Banco Central. No obstante, no hay archivos en donde la modelo se retractara de la paternidad del señalado o de sus supuestas pruebas.