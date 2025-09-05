El desconsolado llanto de Luciana Salazar por el eterno conflicto con Martín Redrado: “Me tuve que bancar…”

Luciana Salazar se comunicó con el programa Puro Show para hablar una vez más sobre el conflicto que mantiene con su expareja, Martín Redrado, por la manutención de su hija. Hace dos años, la modelo reclama el pago de la cuota alimentaria, ya que su ex habría firmado que la mantendría hasta los 18 años, aunque él aduce que no existe tal contrato y que no es el padre de la menor. Los detalles.

El llanto de Luciana Salazar por el conflicto con Martín Redrado

“Ya esto me lo había tomado personal, más allá de mi hija y de la lucha. Era un tema de sed de Justicia”, afirmó Luli Salazar, muy conmovida al hablar de la situación que atraviesa con su ex Martín Redrado.

“No podía creer que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, de buena familia, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, ensuciaron mi nombre, todo porque que te llamen extorsionadora…”, se quejó Salazar, que fue denunciada por Redrado por supuesta extorsión.

“Con un tema de una hija, con todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es más violento que estar pidiendo una cuota alimentaria, me tuve que bancar el título de mala madre”, cerró Luciana, muy angustiada.

Sentido mensaje de Luciana Salazar a Julieta Prandi

Agustina Kämpfer, Luciana Salazar, Verónica Lozano y Yanina Latorre fueron solo algunas de las figuras que celebraron la condena a Claudio Contardi, que pasará 19 años en prisión por abuso sexual agravado contra su exmujer, Julieta Prandi.

La sentencia fue una victoria tanto para las minorías sociales como para el mundo del espectáculo y allegados a la modelo. Tal fue el ejemplo de Salazar, quien señaló: “Justicia por Julieta Prandi y felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.

