Luis Novaresio fue fuertemente criticado por «sacar del closet» a Robertito Funes Ugarte: «¿Hay que hablar de eso?»

Este lunes se desató la polémica en las redes sociales por un fragmento de una entrevista que hizo Luis Novaresio a Robertito Funes Ugarte. En el clip, se ve al conductor del debate de Gran Hermano visiblemente incomodo por una pregunta sobre su orientación sexual, mientras asegura que él nunca habló de eso.

La respuesta de Robertito Funes Ugarte a la incómoda pregunta de Novaresio: «No hay que hablar de la vida de uno»

Hace casi dos semanas atrás, el periodista Luis Novaresio entrevistó al conductor Roberto Funes Ugarte, mejor conocido como Robertito. La entrevista del ciclo +Entrevistas se centró en las visiones sobre política del famoso libertario, sin embargo, una pregunta sobre su vida personal desató la polémica en X (Twitter).

«¿Cuánto te preocupaba o no el hecho de ser gay y laburar en los medios?», preguntó Novaresio. Funes Ugarte se puso visiblemente incomodó y evadió la pregunta: «Mirá qué pregunta que me hacés, Luis… pará».

«¿Hay que hablar de eso? Yo nunca lo dije. Pasamos a la siguiente pregunta», agregó el conductor, pidiendo cambiar de tema. «Ok, ningún problema», respondió Luis. «No hay que hablar de la vida de uno», concluyó Robertito y pasaron a otro tema.

Si bien la entrevista salió hace más de una semana, el clip de dicho momento se volvió viral durante la tarde del pasado lunes y Novaresio fue duramente criticado. Los usuarios fueron le reprocharon al periodista haber expuesto a Robertito, «sacándolo del closet», sabiendo que es una decisión personal.

Una vez desatada la polémica, Funes Ugarte defendió al conductor de La Nación + en un tuit. «Pocas veces me he sentido tan cómodo y respetado en una entrevista. Con @luisnovaresio mantuvimos una charla de colegas y de amigos que se conocen hace muchos años. No hubo incomodidad, ni golpes bajos. Fluyó. Gracias Luis querido por tu “don de gentes” y tu buena onda de siempre«, escribió Roberto.