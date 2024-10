Yuyito González ya tiene custodia policial y está cada vez más cerca de ser la Primera Dama

Tras revelar que junto a Javier Milei empezó a ir al gimnasio en Olivos, Yuyito González disfruta de la custodia policial que le brindó su pareja para que viaje segura durante sus traslados. Así lo reveló Ángel de Brito en sus historias de Instagram.

«Yuyito» Gonzáléz disfruta de los privilegios de ser la novia del presidente Javier Milei

“Yuyito ya no toma Didi. Ahora, tiene custodia policial”, reveló el conductor de LAM en su Instagram.

Pareciera ser que Yuyito está cada vez más cerca de ser la Primera Dama, o por lo menos de disfrutar los privilegios. El viernes pasado la conductora reveló que empezó el gimnasio junto a Javier Milei y, tras ser fuertemente criticada en las redes, el lunes desmintió los rumores que decían que le habían armado un gimnasio especialmente para ella.

Yuyito Primera Dama pic.twitter.com/jJ8lbDADUq — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 8, 2024

“La semana pasada yo conté acá, en el programa, qué había hecho el día anterior, o el fin de semana. Entonces, dije que había empezado a hacer gimnasia. Facundo Ventura me consultó dónde y yo le dije en Olivos, a lo que quiso saber si había un gimnasio allá”, comenzó diciendo en el programa que conduce en Ciudad Magazine.

«Entonces después me frené y dije ‘no lo tengo que decir’. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a decir: ‘ay, le armaron un gimnasio a Yuyito González en Olivos”, agregó.

«Señores, no me armaron un gimnasio de nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a hacer gimnasia. ¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque no existió”, desmintió.

Por último, aclaró: ”Estoy utilizando ese gimnasio que ya estaba armado de antes, de gestiones anteriores. ¿Se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada, ¿no?”.