Luis Ventura denuncia que fue amenazado de muerte: «No me dejen respirando porque los voy a ir a buscar»

El periodista Luis Ventura afirmó que recibió amenazas de muerte que, según trascendió, provendrían de una organización criminal y, en este sentido, el conductor pidió con enojo y sarcasmo: “No me dejen respirando porque los voy a ir a buscar”.

Esta tarde, se supo que Ventura fue receptor de las intimidaciones y, en cuestión de horas, confirmó la noticia. Además, el periodista explicó que el conflicto ya se encuentra a disposición de la justicia.

“Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos -a seguir-. Lo presenté en la justicia y chau. Que se vayan a la conc*a de su madre”, inició Ventura notablemente enojado y dejó un mensaje para los emisores de los mensajes.

“Cuando me apunten, que no le erren, que no me dejen respirando porque lo voy a ir a buscar”, concluyó el comunicador.