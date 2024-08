Luquitas Rodríguez hizo un sorprendente anuncio en vivo: «El año que viene me caso»

No cabe duda de que el streamer Lucas «Luquitas» Rodríguez esta transitando un excelente momento a nivel profesional. En lo que va del año, el influencer viajó por todo el mundo, conoció a Lionel Messi y conduce uno de los programas de streaming más exitosos, Paren la Mano por Vorterix. Además, durante la noche de lunes se consagró con dos Martín Fierro Digitales. Sin embargo, esta no fue la única noticia que protagonizó el influenciar esta semana, también hizo un impactante anunció en vivo que puso muy feliz a sus fanáticos.

Tras siete años en pareja, Luquitas Rodríguez se casara con su novia Romina

Horas antes de coronarse como ganador de la categoría «Mejor humor en Youtube» y compartir el Martín Fierro Digital de Oro con Migue Granados, Rodríguez le contó una feliz noticia a sus seguidores.

En vivo por Vorterix, Luquitas contó en el programa que conduce que esta comprometido. «No lo conté acá, es una gran momento para contarlo. Le podemos contar a la gente…que me voy a casar con romina el año que viene» contó el influencer.

«La cuestión de festejo todavía está totalmente abierta, no se sabe nada, pero lo cierto es que nos casamos» contó el streamer, mientras sus amigos hacían sugerencias para el festejo.»Hubo propuesta. Fue cuando llegué de viaje, me arrodillé y se lo propuse» detalló Lucas.

La noticia puso muy contentos a los fanáticos de Paren la Mano y algunos recordaron la tierna dedicatoria que le hizo Rodríguez a su novia, meses atrás. «Los manuales modernos rezan que para compartir la vida con alguien no hay necesidad de entregarse todo ya que, según dicen, eso nos hace perder libertad» lee la descripción que puso el streamer en una foto con Romina.

«(…) Seré clásico, pero hace siete años camino al lado tuyo y es un placer que seamos uno espiritualmente, soy feliz encontrándome todos los días en vos. Sos compañera, ejemplo y aliada, sos mi novia. Porque no me importa si Jack entraba en la tabla en Titanic, porque iría hasta al más profundo infierno con los ojos cerrados a buscarte, porque te amo Romina. Felices siete años. Y subimos juntos, o no subimos» concluyó el conductor el tierno posteo.