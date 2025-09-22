Luz Tito sorprendió al anunciar que donó su premio de Gran Hermano 

Luz Tito fue una de las grandes finalistas de la última edición de Gran Hermano, y este lunes 22 de septiembre decidió anunciar que donó la casa que ganó para mujeres víctimas de violencia de género en Jujuy.

¿Qué se sabe del premio que donó Luz Tito?

Con un video que se compartió en redes, la ex hermanita expresó: «Les cuento que estoy muy feliz, muy contenta. Estoy también con muchas emociones porque se me va a cumplir un sueño», y detalló: «Ya he cerrado esto. Está dicho de poder hacer una ayuda a todas las mujeres, lo hable en la casa, lo dije, yo entré a Gran Hermano para poder ayudar a la gente».

«Y me gustaría hacer esto, que es un refugio para las mujeres, todas las mujeres que sufren violencia, cuando no saben a donde ir, no pueden y que tengan un lugar acá. Así que yo que tuve la oportunidad, fui finalista y gane la casa, poder hacer un lugar para ellas, un refugio», explicó Luz Tito, y cerró: «Así que nada, feliz por contar con la ayuda del intendente, por el espacio y todo, muchas gracias».

¿Cuál es la historia de Luz de Gran Hermano?

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, sé que es una puerta enorme”, comentó la jujeña dentro del reality. “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, en un refugio para mujeres. Eso básicamente”, lanzó fuertemente. .

En ese momento, fue donde decidió abrirse delante de todos y contar su terrible experiencia: “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”.

Finalmente, Luz Tito con la voz quebrada y a punto de llorar, cerró: “En un momento… abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”.