Cuáles son las 5 películas más vistas de Netflix en lo que va de 2025 

El año avanza y Netflix sigue marcando tendencia con sus estrenos originales. A nivel global, millones de usuarios eligen cada semana qué ver, y hasta el momento así viene el ránking de las cinco películas más vistas del 2025. Entre acción, suspenso y drama, estas producciones acumulan cifras millonarias de reproducciones.

Las 5 películas más vistas de Netflix en lo que va de 2025

5. Estragos – 87 millones de visualizaciones

Un duro inspector de policía se enfrenta no solo al crimen en las calles, sino también a sus propios compañeros y a una jefa criminal que maneja los hilos de una ciudad plagada de corrupción.

4. Extraterritorial

El hijo de un exsoldado de las fuerzas especiales desaparece dentro de un consulado de Estados Unidos. Su madre emprende una carrera contrarreloj para hallarlo y, en el camino, destapa una oscura conspiración internacional.

3. Mi lista de deseos

Una joven recibe, por casualidad, la lista de sueños que había escrito en su adolescencia. Al intentar cumplirlos, se reencuentra con su historia, descubre secretos familiares y también el amor. Un drama con tintes románticos que conquistó a la audiencia.

2. Harta

Con una fuerte carga social, la película muestra a una madre soltera acorralada por las deudas y las dificultades económicas. Desesperada, decide irrumpir en un banco en busca de una salida, lo que desata un relato cargado de tensión y crítica.

1. De vuelta a la acción – 165 millones de visualizaciones

El gran éxito del 2025. Dos espías jubilados deben regresar al mundo del espionaje después de que su tapadera es descubierta tras 15 años de vida familiar. Acción, comedia y nostalgia en una fórmula que se convirtió en la más vista del año.

Netflix vuelve a Bariloche para grabar una serie con Rodrigo de la Serna como protagonista

Las calles de Bariloche se colmarán esta semana con una superproducción de Netflix. Junto a Rodrigo De La Serna, Matías Recalt y Camila Peralta, se grabaran las escenas del thriller que narra la historia de Aníbal Gordon. Por los rodajes habrá cortes de calles e interrupciones en el tránsito.

Netflix anunció que ya se encuentra rodando una nueva serie protagonizada por Rodrigo de la Serna. Basada en la historia real de Aníbal Gordon, uno de los personajes más oscuros de la historia argentina. De la Serna será el encargado de interpretar al exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Será dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick. Según fuentes especializadas, la serie contará con seis capítulos y ya inició su rodaje en Buenos Aires y esta semana llega a Bariloche, en Río Negro.