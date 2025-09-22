Telefe sigue haciendo cambios: qué pasa hoy lunes con La Voz Argentina 

Con la recta final del concurso de canto cada vez más cerca, los seguidores de La Voz Argentina se encuentran más atentos que nunca a la competencia, aunque tienden a molestarse por los constantes cambios en la programación de Telefe que derivan en dudas sobre cuándo y a qué hora sale el programa.

En las últimas semanas, el ciclo, conducido por Nicolás Occhiato, no salió al aire por diferentes motivos, como las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores. Además, tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, por las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Cambios en La Voz Argentina: Qué pasa este lunes

Aunque el programa había sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado un gran enojo e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla.

De hecho, en las últimas semanas, el reality no está saliendo al aire de domingo a viernes; sino que lo está haciendo de lunes a jueves. En este marco, la semana inicia con una nueva presentación de «Tercer Round», por lo que, en su horario habitual, este lunes La Voz Argentina lo tiene al team Luck Ra compitiendo.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Tercer Round de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.